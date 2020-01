Το ανελέητο τρολάρισμα στην Τουρκία συνεχίζει ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) του οποίου ηγείται ο Χαλίφα Χαφτάρ.

Σε μια πρακτική που συνηθίζει τον τελευταίο καιρό, ο ανεπίσημος λογαριασμός του LNA στο Twitter ανήρτησε μια από τις δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών και από κάτω… την αντίδρασή τους με μια εικόνα.

«Το προσωπικό μας (στη Λιβύη) βρίσκεται εκεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τίποτε άλλο. Δεν έχουμε ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Λιβύη» ήταν οι επίμαχες δηλώσεις του Τσαβούσογλου.

Από κάτω έχουν μια εικόνα με δύο λίβυους στρατηγούς, ανάμεσά τους και ο Χαφτάρ, να γελούν.

"Turkish soldiers in #Libya are for training purposes and not for other purposes and we do not have a large military presence there," he added, "#Haftar does not want to share power with al-Sarraj, so he is attacking #Tripoli," as he put it. pic.twitter.com/E4oc6iJuzQ

