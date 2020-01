Έντονο σκεπτικισμό και ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι στη Μέση Ανατολή προκαλούν οι ανταλλαγές απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το «φιτίλι» που άναψε η δολοφονία του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη.

Η πρωτοφανής κίνηση των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν τον δολοφονικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη αποτέλεσε ηλεκτροσόκ για ολόκληρη τη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με το Ιράν και τους συμμάχους του να εξετάζουν την απάντησή τους.

Τις προθέσεις τους, ωστόσο, και τις επόμενες κινήσεις μετά από τη δολοφονία του Σουλεϊμανί αποκάλυψε ο Χοσεΐν Ντεγκάν, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Σε αποκλειστική συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CNN δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «η απάντηση θα είναι σίγουρα στρατιωτική και εναντίον στρατιωτικών στόχων».

Στο σημείο αυτό, κι ενώ ο Τραμπ στέλνει στη Βαγδάτη επιπλέον 3.500 αμερικανούς στρατιώτες, αξίζει να δούμε την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Σύμφωνα με το Globalfirepower.com, η πολεμική ισχύς του Ιράν είναι 14η ισχυρότερη στον κόσμο για το 2019, πολύ πίσω από την πρώτη τριάδα (ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα).

Συγκεκριμένα, διαθέτει:

Συνολικό στρατιωτικό προσωπικό: 873.000, εκ των οποίων 523.000 ενεργοί και 350.000 έφεδροι.

Πολεμική Αεροπορία: 509 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 142 μαχητικά, τα 165 επιθετικά, τα 89 μεταγωγικά, τα 104 εκπαιδευτικά, συν 126 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 12 επιθετικά.

Οι χερσαίες δυνάμεις του Ιράν διαθέτουν 1.634 άρματα μάχης, 2345 θωρακισμένα, 570 αυτοπροωθούμενες συστοιχίες πυροβολικού, 2.128 ρυμουλκούμενες και 1.900 εκτοξευτήρες ρουκετών.

Πολεμικό Ναυτικό: Συνολικά 398 σκάφη, που περιλαμβάνουν 6 φρεγάτες, 3 κορβέτες, 88 σκάφη περιπολίας, 3 ναρκαλιευτικά και 34 υποβρύχια.

Σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής Defence Intelligence Agency ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» του Ιράν είναι η πυραυλική ισχύς του, η οποία του δίνει μεγάλο μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Ιράν έχει δώσει έμφαση στην εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων λόγω του διεθνούς εμπάργκο όπλων που του έχει επιβληθεί εδώ και μια δεκαετία. Πολλά από τα εισαγόμενα συστήματά του θεωρούνται ξεπερασμένα, ανάμεσά τους και δυτικά όπλα που κατασκευάστηκαν πριν την ανατροπή του Σάχη κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αλλά και σοβιετικής και κινεζικής κατασκευής.

Έτσι έχει αναπτύξει αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το Khordad 3, το Mersad-16 και το Bavar-373.

Παράλληλα, ενισχύει σταθερά το πυραυλικό του οπλοστάσιο, που περιλαμβάνει από ρουκέτες όπως οι Fajr-5 και οι Zelzal, μέχρι πυραύλους μικρού έως μεσαίου βεληνεκούς όπως οι νέοι Khorramshahr (περίπου 2.000 χλμ) αλλά και μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Soumar (2.500 χλμ) που μπορούν θεωρητικά να πλήξουν ακόμη και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το κέντρο της Τεχεράνης ήταν μαύρο σήμερα το πρωί από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Κρατώντας ένα πορτρέτο του εκλιπόντα επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πολύ πριν τις 08:00 (06:30 ώρα Ελλάδας) γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, όπου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ, Αλί Χαμενεΐ επρόκειτο να πρωτοστατήσει αργότερα σήμερα σε μια προσευχή προς τιμή του πιο δημοφιλούς στρατηγού της χώρας.

VIDEO: Iran"s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei prays over the coffin containing the remains of top military commander Qasem Soleimeni in an emotional ceremony in Tehran pic.twitter.com/KkMzvtMnCG

Έχοντας στο πλευρό του τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί και τον επικεφαλής της δικαστικής αρχής Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χαμενεΐ προσευχήθηκε στα αραβικά λίγο μετά τις 09:30 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) προτού αποχωρήσει.

Στο μεταξύ η κόρη του Σουλεϊμανί δήλωσε ενώπιον του τεράστιου πλήθους που έχει συγκεντρωθεί για την κηδεία του στο κέντρο της Τεχεράνης ότι οι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, θα ζήσουν «μαύρες ημέρες».

«Παράφρονα Τραμπ, μην πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα τώρα που ο πατέρας μου έγινε μάρτυρας» τόνισε η Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί.

Qasem Soleimani’s daughter, Zeynab Soleimani, gives a fiery speech at his funeral in Tehran, noting Iraqi parliament vote for U.S. troops to leave country, she says Trump’s actions resulted in a “historic union” between Iran and Iraq. pic.twitter.com/JzqEGM0GaN

— Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 6, 2020