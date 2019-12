Διαδηλωτές συγκρούστηκαν σήμερα με την αστυνομία στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε Λιόν, στο Παρίσι, την ώρα που οι επικεφαλής των συνδικαλιστικών ενώσεων απειλούν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ η απεργία κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού διανύει την 19η ημέρα της.

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με περίπου 30 διαδηλωτές στη Γκαρ ντε Λιόν, έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς λεωφορείων της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως φαίνεται και στα πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM.

Οι διαδηλωτές έριξαν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα ο καπνός να φθάσει στο εσωτερικό του σταθμού.

Από τις απεργίες, που διαταράσσουν τις προετοιμασίες των Χριστουγέννων, επηρεάστηκαν και άλλοι κεντρικοί σταθμοί του Παρισιού όπως η Γκαρ ντι Νορ, που διαχειρίζεται τα δρομολόγια των τρένων Eurostar προς το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες και η Γκαρ ντε λ’ Εστ.

«Κατανοώ (την απεργία), όμως δεν συμφωνώ με αυτή, καθώς πιστεύω ότι όλοι οι Γάλλοι κρατούνται όμηροι και δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος» είπε ο Νταμιάν Ντρεμόν, ένας επιβάτης στη Γκαρ ντε λ’ Εστ.

