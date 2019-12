Οι δύο νέοι Ευρωπαίοι Επίτροποι που είναι αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης θα πραγματοποιήσουν αυτήν την εβδομάδα μίνι περιοδεία στην Αθήνα και την Άγκυρα, ώστε να προετοιμάσουν τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα.

«Μαζί με την Ίλβα Γιόχανσον (Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων) θα ξεκινήσουμε μια περιοδεία στις πρωτεύουσες, την Πέμπτη στην Αθήνα και την Παρασκευή στην Τουρκία, στην Άγκυρα», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά τη λήξη της συνόδου των υπουργών Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η νέα Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ανέλαβε τα καθήκοντά της χθες Κυριακή, έχει δεσμευτεί ότι θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το άσυλο.

Αναμένεται ότι θα παρουσιάσει τις προτάσεις της στα τέλη του 1ου τριμήνου του 2020 ή στις αρχές του 2ου.

Ο Σχοινάς επέμεινε ότι είναι αναγκαία η «αλληλεγγύη» μεταξύ των χωρών στο θέμα αυτό.

«Είναι απολύτως άδικο μόνο ορισμένες χώρες-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να αναλαμβάνουν το δυσανάλογο βάρος της διαχείρισης των αιτημάτων ασύλου, όπως προβλέπει σήμερα ο κανονισμός του Δουβλίνου», είπε.

Μετά την Αθήνα, οι δύο Επίτροποι θα μεταβούν στην Τουρκία, με την οποία η ΕΕ υπέγραψε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία, με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απειλεί τακτικά «να ανοίξει τις πύλες» προς την Ευρώπη για τους Σύρους πρόσφυγες αν η χώρα του δεν λάβει πρόσθετη οικονομική βοήθεια.

Η Ίλβα Γιόχανσον σχεδιάζει να έχει διμερείς συναντήσεις με όλες τις χώρες-μέλη και σε ορισμένες από τις επισκέψεις της θα συνοδεύεται από τον αντιπρόεδρο Μ. Σχοινά.

Εκτίμησε ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού, ιδίως από τη Γερμανία, δείχνουν ότι χώρες μέλη είναι έτοιμες να προχωρήσουν για να ξεμπλοκάρουν την κατάσταση.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου έχει αποτύχει μέχρι τώρα, κυρίως λόγω της άρνησης των χωρών του Βίσεγκραντ (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία) να δεχτούν μετανάστες.

Οι Γερμανοί τάσσονται υπέρ της «ακριβοδίκαιου διαμοιρασμού» των αιτούντων άσυλο μεταξύ των χωρών μελών, ανάλογα με το δημογραφικό και οικονομικό μέγεθός τους.

Η Γαλλία επιμένει ότι οι χώρες πρώτης εισόδου πρέπει να φέρουν την ευθύνη και προτείνει μεγαλύτερη αλληλεγγύη για να τις βοηθήσουν οι Βρυξέλλες στον έλεγχο των συνόρων και τις επαναπροωθήσεις.

'We need a new consensus about #migrationEU and we need to be honest with people in saying what the challenges are and how we propose to manage them.' – @MargSchinas speaking after the #JHA with @YlvaJohansson pic.twitter.com/JdKiMk5FOv

— EUHomeAffairs (@EUHomeAffairs) December 2, 2019