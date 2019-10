Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κουραστεί τόσο από το Brexit που όταν κατέληξαν σε συμφωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον αυτήν την εβδομάδα δεν ήθελαν καν να σκεφτούν ότι θα χρειαζόταν να αναβάλουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πέραν της 31ης Οκτωβρίου.

Όμως, αν ο Τζόνσον ζητήσει την παράταση –κάτι που μοιάζει πολύ πιθανό αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση της Βουλής των Κοινοτήτων στη συμφωνία του σήμερα– είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να την αρνηθούν οι υπόλοιπες 27 χώρες μέλη.

Απόψε (11 μ.μ. ώρα Λονδίνου, 1 π.μ. ώρα Ελλάδας) ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο Νόμου Μπεν να στείλει επιστολή στις Βρυξέλλες ζητώντας τρίμηνη παράταση, καθώς λήγει το χρονικό περιθώριο.

«Δεν τους βλέπω να αρνιούνται» είπε ο Άναντ Μένον, καθηγητής πολιτικών επιστημών και ευρωπαϊκών σπουδών και διευθυντής του «Ηνωμένου Βασιλείου σε μια Μεταβαλλόμενη Ευρώπη» (UK in a Changing Europe). «Δεν θέλουν μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία και σίγουρα δεν θέλουν να κατηγορηθούν γι αυτό», πρόσθεσε ο καθηγητής, που είναι ειδικός σε θέματα Brexit, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Εάν ζητηθεί από τους 27 να συμφωνήσουν σε μια νέα διορία, πιθανότατα αυτό θα γίνει σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, ενδεχομένως το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι πρεσβευτές των χωρών πρόκειται να συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες το πρωί της Κυριακής.

Μετά τη δεύτερη αναβολή οι Ευρωπαίοι διαμήνυσαν ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία

Να σημειωθεί ότι μετά τη δεύτερη αναβολή οι Ευρωπαίοι διαμήνυσαν ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία. Λίγο νωρίτερα, η γαλλική προεδρία εκτίμησε ότι μια νέα καθυστέρηση «δεν είναι προς το συμφέρον κανενός». «Διαπραγματευτήκαμε μια συμφωνία, επαφίεται πλέον στο βρετανικό κοινοβούλιο να πει αν την εγκρίνει ή την απορρίπτει», ανέφερε το Ελιζέ.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ από την πλευρά του σημείωσε ότι η Βρετανία δεν έχει προς το παρόν υποβάλει κανένα αίτημα προς αυτήν την κατεύθυνση. «Αν συμβεί αυτό (…) η παράταση μπορεί να δοθεί μόνο με ομοφωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια πιθανή απόφαση των υπόλοιπων 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν άσκησε πιέσεις σήμερα στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ζητώντας του να ξεκαθαρίσει τη στάση του για το Brexit, μετά την ήττα του στη Βουλή των Κοινοτήτων που τον αναγκάζει να ζητήσει την αναβολή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο πρόεδρος είχε συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό και εξέφρασε την άποψή του όσον αφορά την αναγκαιότητα μιας γρήγορης αποσαφήνισης», ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή της γαλλικής προεδρίας.

Ο Μακρόν είπε ότι «μια καθυστέρηση δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Τώρα ήρθε η στιγμή της αλήθειας», δήλωσε από την πλευρά της η Ναταλί Λουαζό, ευρωβουλευτής του LREM, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν έχει 36 τρόπους για να αποχωρήσει από την ΕΕ: είτε θα το κάνει με συμφωνία –εκείνην που διαπραγματεύτηκε με τον Μισέλ Μπαρνιέ– είτε χωρίς. Είτε οι Βρετανοί θα πουν τελικά ότι αυτή η αποχώρηση είναι παράλογη και θα θέσουν τη συμφωνία ή την παραμονή στην ΕΕ σε δημοψήφισμα», τόνισε.

«Όμως δεν μπορούμε να αγοράζουμε χρόνο για τον χρόνο (…) Θα πρέπει επίσης το βρετανικό κοινοβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του», πρόσθεσε, προτρέποντας τους Βρετανούς «να μας πουν ναι ή όχι (στη συμφωνία) και αν πουν όχι, να πουν τι σκοπεύουν να κάνουν», κατέληξε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με πηγές από την Ντάουνινγκ Στριτ, δεν προτίθεται να στείλει απόψε στις Βρυξέλλες την επιστολή με την οποία θα ζητά παράταση για την εφαρμογή του Brexit, όπως τον υποχρεώνει ο Νόμος Μπεν, που έχει ψηφίσει το βρετανικό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου ITV, αν και η προθεσμία λήγει απόψε στις 11 μ.μ. ώρα Λονδίνου, ο Μπόρις Τζόνσον θα πει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν θέλει παράταση και ότι το διαζύγιο πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Αν και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Τζον Μπέρκοου, έχει δηλώσει ότι αν δεν το κάνει ο Τζόνσον, θα υπογράψει ο ίδιος επιστολή προς τις Βρυξέλλες ζητώντας παράταση εκ μέρους του Κοινοβουλίου, ο Βρετανός πρωθυπουργός προτίθεται να πει στις Βρυξέλλες ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με την παράταση και ότι η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί και το Βrexit να ολοκληρωθεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν απογοητεύεται από το αποτέλεσμα και συνεχίζει με την πεποίθηση ότι το καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ είναι η αποχώρηση στις 31 Οκτωβρίου.

«Δεν θα διαπραγματευτώ με την ΕΕ μία καθυστέρηση και ούτε ο νόμος με υποχρεώνει να το κάνω» είπε χαρακτηριστικά και ανακοίνωσε ότι η νομοθεσία για την Αποχώρηση θα τεθεί στο κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε ελπίζει ότι οι βουλευτές θα αποδεχτούν τη συμφωνία του με «σημαντικό αριθμό».

«Εξακολουθώ να προτείνω αυτή τη συμφωνία στη Βουλή» κατέληξε.

Ένα ενδεχόμενο είναι να δοθεί από τους 27 μια «τεχνική παράταση» ενός μηνός (και όχι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου) ώστε να υπάρξει χρόνος τόσο στη Βρετανία όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επικυρώσουν τη συμφωνία, όπως είπε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Μια άλλη ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι η διάρκεια της αναβολής και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν θα εξαρτηθούν από τον σκοπό για τον οποίο θα ζητηθεί η παράταση.

«Αν εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε τη συμφωνία αυτή, θα επιδιώξουμε μικρότερο χρονικό διάστημα. Όμως, αν μιλάμε για εκλογές ή για δεύτερο δημοψήφισμα, είναι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτό το στάδιο, εξαρτάται από το τι θα συμβεί στη Βρετανία τις επόμενες ώρες», εξήγησε.

Πολλοί στις Βρυξέλλες πιστεύουν ότι δεν μπορούν να δοθούν παρατάσεις μετά τα μέσα του 2020 καθώς η ΕΕ θα χρειαστεί τον υπόλοιπο χρόνο για να προετοιμάσει τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της και είναι αναγκαίο να γνωρίζει αν η Βρετανία θα συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτόν.

Η ευκαιρία για μία κρίσιμη ψηφοφορία για τη συμφωνία του Brexit πέρασε, δυστυχώς, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την τροπολογία Λέτγουιν.

Η τροπολογία πέρασε με 322 ψήφους υπέρ και 306 κατά.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα δείχνει τη βούληση του σώματος και ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει τώρα να συμμορφωθεί με τον νόμο (που του υπαγορεύει να ζητήσει παράταση στο Brexit) και να σταματήσει να εκβιάζει τους βουλευτές με την απειλή μιας εξόδου χωρίς συμφωνία. Κάλεσε επίσης τον Μπόρις Τζόνσον να ξανασκεφτεί τη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να ζητήσει μία παράταση.

Ο πρώην Συντηρητικός βουλευτής, Όλιβερ Λέτουιν, που πρότεινε την τροπολογία που ενέκρινε η Βουλή σήμερα, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας με την πρόθεση το ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, και ότι τώρα μπορεί να το κάνει με την βεβαιότητα ότι εάν δεν περάσει έγκαιρα η νομοθεσία της αποχώρησης, η Βρετανία δεν θα φύγει με άτακτο τρόπο.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δήλωσε ότι θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να προτείνει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη συμφωνία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον σχετικά με το Brexit.

Υπάρχει ένας κανόνας στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον οποίο ένα ερώτημα δεν μπορεί να τίθεται δύο φορές στη διάρκεια της ίδιας συνόδου.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει τους βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία σήμερα, αλλά οι βουλευτές ενέκριναν μια πρόταση να μετατεθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, Τζέικομπ Ρις-Μογκ, δήλωσε πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει τη συμφωνία σε συζήτηση και ψηφοφορία τη Δευτέρα.

«Θα το σκεφθώ και θα δώσω αυτή που ελπίζω να είναι μια πλήρως μελετημένη απόφαση για το θέμα αυτό τη Δευτέρα», είπε ο Μπέρκοου.

Σε μία πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες για τις σημερινές εξελίξεις στη βρετανική Βουλή, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μίνα Αντρέεβα, σχολίασε μέσω Twitter πως η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτγουιν και το γεγονός ότι δεν διεξήχθη τελικά η ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Η κ. Αντρέεβα απέφυγε η ίδια την όποια απόπειρα ερμηνείας για το τι σημαίνει η νέα ήττα του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή, όπως και την όποια αναφορά σε ενδεχόμενο παράτασης. Κάλεσε το Λονδίνο ωστόσο να ξεκαθαρίσει άμεσα το πώς θα κινηθεί στο εξής:

«Τώρα θα πρέπει η βρετανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό» τόνισε.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019