Το Twitter της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ιταλίας ανέβασε στο Twitter ένα συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το Καναντέρ κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Εύβοια.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία και η Ισπανία ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Ελλάδας για ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και μέσω του προγράμματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών RescEU. Στην Εύβοια επιχείρησαν 2 ιταλικά και ένα ισπανικό αεροσκάφος.

Βίντεο από το πιλοτήριο του ιταλικού καναντέρ ανέβασε και ο Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος είναι Ευρωπαίος Επίτροπος υπεύθυνος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση.

Fires in #Greece

First deployment of #rescEU assets!

Firefighting planes from #Italy & #Spain in action fighting the fires.

Our immediate response proves the added value of #rescEU which makes our response more robust, quick & efficient.

© IT Civil Protection @eu_echo pic.twitter.com/ouhvoF8f5X

— Christos Stylianides (@StylianidesEU) August 15, 2019