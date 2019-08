Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του «Citi Open» επικρατώντας του Αμερικανού, Τόμι Πολ με 2-0 σετ (6-3, 7-5), παίρνοντας έτσι την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Τζόρνταν Τόμπσον (Αυστραλία) και τον Ζαν Λενάρτ Στρουφ (Γερμανία).

Ο 20χρονος τενίστας βρήκε τα πατήματα και τον ρυθμό του από νωρίς στο πρώτο σετ και με ωραίο τένις έκανε σχετικά εύκολα, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, το 1-0 βάζοντας δύσκολα στον αντίπαλο του.

Στο δεύτερο σετ όμως όλα άλλαξαν και ο Πολ μπήκε πολύ καλύτερα αιφνιδιάζοντας τον Έλληνα τενίστα και παίρνοντας το προβάδισμα με 5-3, φτάνοντας έτσι μια «ανάσα» από την κατάκτηση του. Ο Τσιτσιπάς όμως δεν το έβαλε κάτω και με μια μεγάλη αντεπίθεση έκανε ένα σερί 4-0 στα γκέιμ κερδίζοντας έτσι το σετ, αλλά και το ματς.

