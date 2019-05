Μέχρι και οι ίδιοι οι χρήστες του Twitter παραδέχτηκαν πως βαρέθηκαν να τρολάρουν τους Συριζαίους, ξεκινώντας από την ώρα των αποτελεσμάτων έναν άτυπο διαγωνισμό για την καλύτερη τρολ ατάκα.

Δημιουργώντας μία σειρά από hashtags, τα οποία μετά έγιναν trends, οι χρήστες του διαδικτύου που ήταν φανερά κατά της κυβέρνησης έβγαλαν το άχτι τους στα social media.

Θυμίζοντας στους χρήστες του Διαδικτύου πως η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνονταν ήδη από την προεκλογική περίοδο όπου τα άτομα στις ομιλίες του μετρούνταν στα δάχτυλα, οι τουιτεράδες συνεχίζουν ακόμη και μία μέρα μετά τις Εκλογές 2019 να δίνουν ρέστα.

Βέβαια μερικοί χρήστες αποφάσισαν να πάνε τα trends ένα βήμα παραπέρα και να μην μείνουν μόνο στα σχόλια.

Οι περισσότεροι δημιούργησαν λοιπόν ευφάνταστες φωτογραφίες, προϊόν μοντάζ, τρολάροντας ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ.

— m kalogeropoulou (@mariakalogeropo) May 27, 2019

#syriza_xeftiles #ΣΥΡΙΖΑ_ξεφτιλες #συριζα_τελος #ΣΥΡΙΖΑ Go back Mr Tsipras ! Go back Mr katroygalos Go back !

— Information Wars (@Infowarstweets) May 27, 2019