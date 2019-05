Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της Τερέζα Μέι από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση σχετικό με το μέλλον της Βρετανίας και της συμφωνίας για την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μέι θα παραμείνει στην εξουσία ως υπηρεσιακή πρωθυπουργός για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την εκλογή από το Συντηρητικό Κόμμα του αντικαταστάτη της.

Η επερχόμενη παραίτηση της Μέι δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ιδιαίτερα τα σενάρια για το Brexit, ούτε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό.

Η Βρετανία θα πρέπει να προετοιμαστεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια συμφωνία, εάν θέλει να διαπραγματευθεί μια κατάλληλη συμφωνία εξόδου, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός βουλευτής Μπόρις Τζόνσον που συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που τρέφουν ελπίδες για την πρωθυπουργία της χώρας.

«Θα αποχωρήσουμε από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, με συμφωνία ή χωρίς», δήλωσε ο Τζόνσον σε οικονομικό συνέδριο στην Ελβετία.

«Ο τρόπος για να έχουμε μια καλή συμφωνία είναι να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο της μη συμφωνίας», δήλωσε ο Τζόνσον, επιφανής ηγέτης της καμπάνιας υπέρ του Brexit και πρώην υπουργός Εξωτερικών που έχει δηλώσει ότι θέλει να αντικαταστήσει την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ως επικεφαλής του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ξεκινήσει εκ νέου διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας του Brexit με τον διάδοχο της Τερέζας Μέι στον πρωθυπουργικό θώκο.

«Η συμφωνία αποχώρησης δεν είναι ανοικτή σε επαναδιαπραγμάτευση», σημείωσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Χάγη, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της Μέι, η οποία απέτυχε τρεις φορές να πείσει το βρετανικό κοινοβούλιο να υιοθετήσει τη συμφωνία της.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, η αβεβαιότητα για το Brexit «κυρίως αυξήθηκε παρά μειώθηκε», ενώ ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ολλανδία παραμένει προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο, «περιλαμβανομένου του σεναρίου εξόδου χωρίς συμφωνία».

Η θέση του ολλανδού πρωθυπουργού, η σκληρότερη που διατυπώνεται μέχρι στιγμής από έναν Ευρωπαίο ηγέτη, φέρνει σε δύσκολη θέση τους υποψηφίους διάδοχους της παραιτηθείσας πρωθυπουργού, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να επαναδιαπραγματευτούν τη συμφωνία του Brexit μεταξύ της Μέι και της ΕΕ.

«Το πρόβλημα δεν είναι η Τερέζα Μέι», αλλά οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει το Λονδίνο για κάθε συμφωνία, τόνισε ο επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης.

«Της τηλεφώνησα αμέσως σήμερα το πρωί, της είπα πως πιστεύω πως όσα έκανε τα τελευταία χρόνια ήταν γενναία κι ότι εργάστηκε υπό συνθήκες απίστευτα δύσκολες για την επίτευξη του Brexit», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Ο Μαρκ Ρούτε αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τον αντικαταστάτη της Μέι: «Δεν θα σχολιάσω για τον Μπόρις Τζόνσον ή τους άλλους υποψηφίους. Πρέπει να αναμένουμε το αποτέλεσμα».

«Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βρετανία για ένα συντεταγμένο Brexit, παραμένει στο τραπέζι», έγραψε ο Ρούτε στο Twitter.

«Ένα σκληρό Brexit μοιάζει μια πραγματικότητα που είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί», δήλωσε η Ισαμπέλ Θελάα σε συνέντευξη Τύπου μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Η βρετανική κυβέρνηση, το βρετανικό Κοινοβούλιο είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για μια έξοδο χωρίς συμφωνία και τις συνέπειές της» συμπλήρωσε.

«Οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε λόγω αυτής της μη συντεταγμένης εξόδου (του Ηνωμένου Βασιλείου) είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί αν αφήσουμε να υπερισχύσουν οι εξτρεμιστές», είπε ακόμη, προσθέτοντας πως η Ισπανία είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, ενισχύοντας την Ένωση, μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στις συμφωνίες και στη συναίνεση και όχι μια Ένωση περιορισμένη από τους εξτρεμισμούς, τους εγωισμούς, τους εθνικισμούς», συνέχισε η εκπρόσωπος της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ευρωεκλογές είναι «κρίσιμες» από την άποψη αυτή.

Η παραίτηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι δεν αλλάζει τίποτε στη θέση των 27 για την συμφωνία για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Θα σεβασθούμε τον νέο πρωθυπουργό, αλλά τίποτε δεν αλλάζει στην θέση που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως προς την συμφωνία της αποχώρησης», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ πληροφορήθηκε την ανακοίνωση της πρωθυπουργού και δεν αισθάνθηκε καμία χαρά. Έχει εκτιμήσει την συνεργασία του με την Τερέζα Μέι την οποία σέβεται και θεωρεί θαρραλέα γυναίκα», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ είναι έτοιμος να δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας με τον νέο πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι, χωρίς ωστόσο να σταματήσει τις επαφές με την Τερέζα Μέι», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

