#YouΚnowΜe

Στο Μεσαίωνα επέστρεψε με ένα νομοσχέδιο-σοκ η Αλαμπάμα, καθώς πριν λίγες μέρες βγήκε η απόφαση με την οποία απαγορεύονται δια νόμου οι αμβλώσεις.

Εκτός του ότι πρόκειται για το πιο αυστηρό νομοσχέδιο σχετικά με τις αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ένα παραθυράκι διαφυγής μόνο στην περίπτωση που η υγεία της εγκύου βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Μόλις έγινε γνωστό πως το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την πολιτειακή Γερουσία, τότε ξέσπασαν και αντιδράσεις, καθώς το νομοσχέδιο αυτό δεν εξαιρεί ούτε τις γυναίκες που μένουν έγκυες αφότου έπεσαν θύμα βιασμού, ούτε καν τις περιπτώσεις αιμομιξίας και φυσικά δεν μιλάμε για το θέμα της «επιλογής».

Το νομοσχέδιο προβλέπει την τιμωρία και των γιατρών που θα παραβούν τον νόμο, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης από 10 ως 99 χρόνια.

Μετά το #MeToo, έρχεται το #Youknowme

Όπως και με το #ΜeToo, έτσι και με το #YouKnowMe, όλα ξεκίνησαν από την απόφαση μίας ηθοποιού, εν προκειμένω της Μπίζι Φίλιπς, να προτρέψει τις φαν της και όσες γυναίκες την ακολουθούν στο Twitter να μοιραστούν μαζί της τις δικές τους ιστορίες σχετικά με τις αμβλώσεις, βάζοντας πάντα το hashtag #YouKnowMe.

«1 στις 4 γυναίκες έχουν κάνει έκτρωση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουν κάποια που να έχει κάνει, αλλά #YouKnowMe (Με γνωρίζεις)», έγραψε η Φίλιπς στο Twitter.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν είστε μία από τις τέσσερις, ας το μοιραστούμε και ας δώσουμε τέλος σε αυτή την ντροπή», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Μετά από αυτήν της την ανάρτηση, «ξέσπασε» ένα κύμα από ιστορίες γυναικών που είχαν κάνει άμβλωση αλλά αρνούνταν να το πουν δημοσίως επειδή ντρεπόντουσαν καθώς οι περισσότερες βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ενδοοικογενειακή βία, τους βιασμούς και τα οικονομικά προβλήματα.

«Η κόρη μου ήταν ενός έτους και γνώριζα πως οικονομικά δεν μπορούσα να αντέξω άλλο παιδί. Ήταν η πιο σκληρή, πιο επίπονη και βαθιά προσωπική απόφαση που έκανα στη ζωή μου. Η κυβέρνηση που ασχολείται με τέτοια έντονα ιδιωτικά θέματα είναι γελοία #YouKnowMe?», έγραψε μία γυναίκα στο Twitter.

Από την άλλη πλευρά μία γυναίκα περιέγραψε πώς αναγκάστηκε να αποβάλει μόνη της το 1996, πριν νομιμοποιηθούν ακόμη οι εκτρώσεις στις ΗΠΑ.

«#Με ξέρεις. Πίσω αυλή. Καθετήρας και ρούχα. Ήμουν 19, ήταν το 1966. Δεν πέθανα. Αλλά θα μπορούσα», έγραψε η Charla Garth.

#YouKnowMe

Back alley.

Catheter and clothes hangar.

I was 19, it was 1966.

I didn’t die.

But I could have. — CharlaNOHATE #ImpeachTrump (@cmg1947) May 15, 2019

«Ήμουν δεκαέξι. Είχα βιαστεί από έναν εθελοντή σχολείου. Το έμβρυο μου είχε προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία και ήμουν δεκαπέντε λεπτά από το θάνατο. Ήμουν στο δεύτερο έτος του Γυμνασίου και πέθαινα επειδή το επέλεξε ένας άνδρας. Στο τέλος ή θα πέθαινα εγώ ή το έμβρυο. Τώρα πια με ξέρεις», αυτή ήταν ακόμη μία σοκαριστική ιστορία μίας γυναίκας που αναγκάστηκε να κάνει άμβλωση επειδή της συνέβη κάτι φρικτό.

I was sixteen. I had been raped by a school volunteer. The fetus had caused internal bleeding and I was fifteen minutes from dying. I was a Sophomore in high school…dying because of the choice of one man. It was either me or the fetus that was going to die anyway. #youknowme — JN (@TheSaltWell) May 15, 2019

Στο Twitter έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεκάδες χιλιάδες tweets με γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο να μην διστάζουν να πουν δημοσίως τις ιστορίες τους.

Και επειδή το κίνημα αυτό ξεκίνησε από μία ηθοποιό, γρήγορα δραστηριοποιήθηκαν και πολλοί διάσημοι του Χόλιγουντ, οι οποίοι θέλησαν να επιτεθούν στην κυβέρνηση της Αλαμπάμα για το απαράδεκτο, σοκαριστικό νομοσχέδιο που ψήφισε.

Διάσημες στο πλευρό των γυναικών της Αλαμπάμα

Η πρώτη που αντέδρασε στην απόφαση αυτή ήταν η Ριάνα, η οποία επέλεξε να ξεφτιλίσει τους άνδρες πολιτικούς του κυβερνώντος κόμματος της Αλαμπάμα με ένα tweet.

Ριάνα

take a look. these are the idiots making decisions for WOMEN in America.

Governor Kay Ivey…SHAME ON YOU!!!! pic.twitter.com/WuAjSVv6TH — Rihanna (@rihanna) May 16, 2019

«Κοιτάξτε. Αυτοί είναι οι ηλίθιοι που παίρνουν τις αποφάσεις για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ στην Αμερική. Κυβερνήτη Κέι Άιβι…. ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ».

Οι αντιδράσεις κάτω από την δημοσίευση ήταν χιλιάδες και ήταν πάρα πολύ εκείνοι που την στήριξαν και συμφώνησαν μαζί της.

Μπάρμπαρα Στράιζαντ

If these male GOP elected officials could get pregnant, there would be free abortion nationwide https://t.co/GPVzyWeN3q — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) May 16, 2019

Περίπου το ίδιο σχόλιο έκανε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Στράιζαντ, η οποία τα έβαλε πάλι με την κυβέρνηση.

«Εάν αυτοί οι εκλεγμένοι άνδρες θα μπορούσαν να μείνουν έγκυοι, θα υπήρχε ελεύθερη άμβλωση σε εθνικό επίπεδο», ήταν το σχόλιό της.

Lady Gaga

Ένα ακόμη εξοργιστικό σχόλιο έκανε η Lady Gaga, η οποία επέλεξε να γράψει ένα ολόκληρο κείμενο στο Twitter για το συγκεκριμένο θέμα.

«Είναι προσβολή να απαγορεύεις τις αμβλώσεις στην Αλαμπάμα και το πιο αποτρόπαιο απ΄ όλα είναι πως δεν εξαιρούνται όσες γυναίκες έχουν βιαστεί. Επίσης υπάρχει η μεγαλύτερη των ποινών για όσους γιατρούς συνεχίσουν τις αμβλώσεις, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για τους βιαστές; Αυτό είναι παρωδία και προσεύχομαι για όλες τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια που θα υποφέρουν λόγω αυτού του συστήματος», έγραψε η Lady Gaga.

H Aλαμπάμα δεν είναι η μόνη…

Τέλος σημειώνεται πως η Αλαμπάμα δεν είναι η μόνη πολιτεία που απαγορεύει την έκτρωση.

Την άμβλωση απαγορεύουν η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος, που βρίσκονται στην Ευρώπη, αλλά όχι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Βατικανό. Στον υπόλοιπο κόσμο, η άμβλωση απαγορεύεται σε: Κονγκό, Αίγυπτος, Γκαμπόν, Γουινέα-Μπισάου, Μαδαγασκάρη, Μαυριτανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σενεγάλη, στην Αφρική. Ονδούρα, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Σουρινάμ, Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία στην Αμερική. Φιλιππίνες, Παλάου και Λάος στην Ασία.