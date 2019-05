Η σεζόν στο ΝΒΑ οδεύει προς το τέλος της. Για τις ομάδες που δεν μετέχουν στα playoffs μάλιστα έχει αρχίσει ήδη ο προγραμματισμός για τη στελέχωση του ρόστερ την επόμενης σεζόν.

Μια από τις ομάδες που… καίγονται για ενίσχυση είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς που θέλουν να προχωρήσουν το πρότζεκτ που ξεκίνησε πέρσι με την απόκτηση του ΛεΜπρον Τζέιμς και το… άδειασμα του ρόστερ αλλά και του salary cap ενόψει του καλοκαιριού. Η κίνηση αυτή του Ρομπ Πέλινκα και του Μάτζικ Τζόνσον (ο οποίος πρόσφατα αποτέλεσε παρελθόν) «έκαψε» τη φετινή χρονιά, αλλά στόχος είναι η μεγαλύτερη εικόνα.

Η ενίσχυση με δύο all star παίκτες είναι ειλημμένη στο Λος Άντζελες και σύμφωνα με τον Στίβεν Σμιθ του ESPN ένας από αυτούς δεν αποκλείεται να είναι και ο Καουάι Λέοναρντ. Ο Claw έχει μια εξαιρετική χρονιά με τους Ράπτορς με τα νούμερά του να θυμίζουν τον καλύτερο two way παίκτη της Λίγκας όπως τον γνωρίσαμε στους Σπερς του Πόποβιτς.

Σε 60 ματς της κανονικής περιόδου με τους Καναδούς ο Λέοναρντ πέτυχε κατά μέσο όρο 26.6 πόντους (49.6% στα σουτ), 7.3 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.8 κλεψίματα, με τα νούμερα αυτά στα playoffs να εκτοξεύονται σε 31 πόντους (56.3% στα σουτ), 8.5 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

Ο Λέοναρντ θα είναι free agent ερχόμενο καλοκαίρι και θεωρείται ως ιδανικό συμπλήρωμα στον Τζέιμς τόσο λόγω τρόπου παιχνιδιού, όσο και λόγω χαρακτήρα καθώς είναι αντι-σταρ και δεν θα συγκρουστεί ούτε θα «καπελωθεί» από την κυρίαρχη και έντονη προσωπικότητα του Βασιλιά. Μάλιστα, ο ΛεΜπρόν φέρεται να έχει ενεργό ρόλο για το απαραίτητο ψηστήρι στον άσο τον Ράπτορς.

Ωστόσο όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προτεραιότητα του Λέοναρντ όπως έχουν τα πράγματα ως τώρα είναι οι Ράπτορς, με την άλλη ομάδα του Λος Άντζελες, τους πολλά υποσχόμενους Κλίπερς να μπαίνουν δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του.