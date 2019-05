Σοκαριστική εμπειρία

Έτοιμη να βάλει τα κλάματα ήταν η Νταϊάνα Ρος καθώς όπως ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης αισθάνθηκε να «βιάζεται» από την ελεγκτή.

«Με αντιμετώπισε σαν τσ…» έγραψε στο twitter η 75χρονη τραγουδίστρια. «Με έκανε να θέλω να κλάψω» συνέχισε.

Η Ρος βρέθηκε στη Νέα Ορλεάνη όπου συμμετείχε στο Jazz and Heritage Festival και όπως ισχυρίστηκε η ελεγκτής της TSA κατά τον έλεγχό της προέβη σε «απρεπείς» χειρονομίες.

«Δεν είναι αυτό που έγινε, αλλά το πώς έγινε», έγραψε σε άλλο της tweet.

Its not what was done but how , I am feeling violated – I still feel her hands between my legs , front and back ( saying to me it her job ,) WOW!!really mixed emotions I always like to see the good things but not feeling good right now — Ms. Ross (@DianaRoss) May 5, 2019

«Αισθάνθηκα σαν να με βίαζε, εξακολουθώ να αισθάνομαι τα χέρια της ανάμεσα στα πόδια μου… λέγοντας ότι κάνει τη δουλειά της… πάντα προσπαθώ να τα βλέπω όλα θετικά, αλλά δεν νιώθω καλά τώρα» έγραψε χαρακτηριστικά η Νταϊάνα Ρος.

OK so on one hand I’m treated like royalty in New Orleans and at the airport I was treated like shit — Ms. Ross (@DianaRoss) May 5, 2019

Let me be clear , Not the peiple or Delta BUT TSA , was over the top !!

Makes me want to cry !!! — Ms. Ross (@DianaRoss) May 5, 2019

Ωστόσο, σύμφωνα με το Page Six, εκπρόσωπος της TSA δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ελέγχου από τους ελεγκτές αξιωματικούς, όπως φαίνεται και από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του αεροδρομίου.

«Το βίντεο του CCTV δείχνει ότι οι αξιωματικοί που συμμετείχαν στον έλεγχο της κ. Ρος, τήρησαν πιστά όλα τα πρωτόκολλα, ωστόσο η ηγεσία της TSA θα συνεχίσει να διερευνά το ζήτημα περαιτέρω. Παρακαλούμε την κ. Ρος να έρθει σε επαφή με την TSA, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί της άμεσα για να εξετάσουμε τις ανησυχίες της».

Λίγο αργότερα η Νταϊάν Ρος καθησύχασε τους θαυμαστές της για την κατάστασή της, δημοσιεύοντας στο Twitter μια νέα ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Νιώθω καλύτερα. Χρειάστηκε λίγος χρόνος».

Im feeling better , it took a minute pic.twitter.com/zZcpMXG8g4 — Ms. Ross (@DianaRoss) May 5, 2019

