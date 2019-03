Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει ανταμοιβή 1εκατ δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με έναν από τους γιους του πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάμζα μπιν Λάντεν, φαίνεται να είναι νέος ηγέτης ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η ανταμοιβή ύψους 1 εκατ. δολαρίων θα καταβληθεί σε όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό του Χάμζα Μπιν Λάντεν σε οποιαδήποτε χώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος «επιβράβευση για δικαιοσύνη».

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ

