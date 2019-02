Σε περισσότερους από 20 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ σε περίπου 50 υπολογίζεται ο αριθμός των τραυματιών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αιγύπτου, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik μετέδωσε, επικαλούμενο την ιντερνετική πύλη ειδήσεων Shorouk, ότι ένα τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες όταν προσέκρουσε σε ένα άλλο τρένο ή την αποβάθρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Καΐρου εκκενώθηκε και ανεστάλησαν προσωρινά οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες κοντά στον σταθμό, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Την ίδια ώρα αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αιγύπτου ότι η πυρκαγιά ξέσπασε έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε διαχωριστικό στον σταθμό «Ραμσής» στο κέντρο του Καΐρου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είδε απανθρακωμένα πτώματα να κείτονται στο έδαφος.

«Στεκόμουν στην αποβάθρα και είδα το τρένο να πέφτει με ταχύτητα πάνω στο διαχωριστικό», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας Μίνα Γάλι στο Reuters.

«Όλοι άρχισαν να τρέχουν, αλλά πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εξερράγη η μηχανή» του τρένου, πρόσθεσε.

«Είδα τουλάχιστον εννέα απανθρακωμένα πτώματα στο έδαφος», σημείωσε.

Breaking: At least 24 dead and 50 injured after a train accident caused a massive fire at Ramses Station in Cairo, Egypt. pic.twitter.com/reWTTxmaxi

Fire at a train station in Cairo Egypt. Train collided with the station and burst into flames. At least 7 people confirmed dead. I won’t post the graphic images but you could see burned bodies laying on and near the tracks. Very tragic. pic.twitter.com/hCzJNzrY8y

— Mohamed K. Ateeq (@ATEEKSTER) 27 Φεβρουαρίου 2019