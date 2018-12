Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας τη Νταρουσάφακα και το παιχνίδι στη Κωνσταντινούπολη είναι ιδιαίτερο για τον προπονητή των Ερυθρόλευκων, Ντέιβιντ Μπλατ (27/12, 19:15).

Ο Αμερικανός κόουτς εργαζόταν μέχρι και την περασμένη περίοδο στην τουρκική ομάδα και η διοίκηση της Νταρουσάφακα τον υποδέχθηκε μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο.

Η Νταρουσάφακα ανέβασε μήνυμα στο twitter με το οποίο καλωσορίζει τον Μπλαρ, αναφέροντας χαρακτηριστικά. «Καλωσόρισες σπίτι Ντέιβιντ Μπλατ, είναι ωραίο που σε βλέπουμε ξανά».

Μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο τουρκικός σύλλογος ανέβασε και βίντεο από την περίοδο που ο Μπλατ ήταν στον πάγκο της Νταρουσάφακα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε μια απόλυτα επιτυχημένη παρουσία στη Νταρουσάφακα, οδηγώντας την τουρκική ομάδα στην κατάκτηση του EuroCup το 2018.

Welcome Home David Blatt. It"s good to see you again! 💚🖤

Geçtiğimiz sezon @EuroCup"ı kazanırken baş antrenörümüz olan David Blatt şu an çalıştırdığı @olympiacosbc ile Volkswagen Arena"da Darüşşafaka Tekfen"in rakibi oluyor.#BirlikteGüçlüyüz 💪#BizDaçkayız pic.twitter.com/2oG2BTzyKL

— Darüşşafaka Basket (@dackabasket) December 27, 2018