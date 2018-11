Αμφιλεγόμενες δηλώσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για την αμφιλεγόμενη συνάντηση του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διάσημη αμερικανίδα σταρ του ριάλιτι «Keeping Up with the Kadashians», η οποία υποστήριξε ανοιχτά την Χίλαρι Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 2016, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ στον Λευκό Οίκο και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συζήτησης με τον Βαν Τζόουνς, στη Σύνοδο για τη Μεταρρύθμιση της Ποινικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που διοργάνωσαν το Variety και το Rolling Stone στο Λος Άντζελες.

«Αισθάνομαι ότι είναι πολύ παρεξηγημένος και ο χειρότερος στην επικοινωνία» είπε η Κιμ Καρντάσιαν. «Αλλά, όταν μιλάμε για αυτό, έχουμε παρόμοια πολιτική. Δεν είναι πολιτικός, στην πραγματικότητα, απλά συμβαίνει να του αρέσει η προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν γνωρίζει από πολιτική» τόνισε.

«Έτσι, τον εκπαίδευσα πρόσφατα. Νομίζω ότι πραγματικά παρερμηνεύεται. Πάντα θα πει ότι εκείνος ήταν φιλικός μαζί του πριν και ότι είναι το ίδιο πρόσωπο και φιλικός μαζί του και τώρα» συνέχισε.

«Κι εγώ θα μπορούσα να συνυπάρξω με κάποιον ακόμη και να έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Η μητέρα μου και ο πατριός μου το έκαναν. Είναι υπέροχο να είσαι διαφορετικός και να έχεις τη δική σου άποψη» ανέφερε η Κιμ Καρντάσιαν.

«Ξέρω ότι είναι πολύ συγκεχυμένο, επειδή όταν βλέπετε κάποιον να φορά ένα κόκκινο καπέλο, που γράφει (Make America great again) θα σκεφτείτε ότι το υποστηρίζει. Αλλά αγωνίζεται μόνο για την ελεύθερη σκέψη και για την ελευθερία να του αρέσει ένα άτομο, ακόμα κι αν δεν είναι δημοφιλής απόφαση», εξήγησε η σύζυγος του ράπερ.

Όταν ο Τζόουνς επισήμανε ότι η Καρντάσιαν λειτουργεί ως «μεταφράστρια» του Κάνιε Γουέστ εκείνη απάντησε: «Χρειάζεται έναν μεταφραστή, πραγματικά».

«Νομίζω ότι αυτό για το οποίο αγωνίζεται ο σύζυγός μου… είναι το δικαίωμα να του αρέσει αυτό που θέλει να του αρέσει. …Ποτέ δεν είπε: «Εντάξει, ξέρω τι συμβαίνει με τη μετανάστευση»… Αν ήξερε πραγματικά, θα ένιωθε πολύ συμπόνια γι αυτό».

«Θα μπορούσα να είμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τον διορθώνω» είπε. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους ταξίδια. Ξέρω την καρδιά του, οπότε ξέρω ότι αυτό που προσπαθεί να πει μία μέρα θα βγει προς τα έξω».