Τα «Πρόσωπα» μιλούν με την πρόεδρό της Ανε Μπεάτε Χόβιντ, λίγο πριν η ίδια έρθει στη χώρα μας

Χίλια δέντρα. Εκατό συγγραφείς. Εκατό χρόνια. Ενα χειρόγραφο τον χρόνο. Σφραγισμένα σε γυάλινα συρτάρια στο «Σιωπηλό Δωμάτιο», στον τελευταίο όροφο της Βιβλιοθήκης του Οσλο, θα κρατήσουν μυστικό το περιεχόμενό τους μέχρι το 2114. Τότε το δάσος από νορβηγικά έλατα που φυτεύτηκε το 2014 θα γίνει χαρτί και τα χειρόγραφα θα τυπωθούν σε βιβλία. Είναι η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος, έργο της σκωτσέζας Κέιτι Πάτερσον. Και η Ανε Μπεάτε Χόβιντ, που δουλεύει στον τομέα αστικής ανάπτυξης – μεταξύ άλλων διετέλεσε επικεφαλής του προγράμματος δημόσιας τέχνης της παραλιακής περιοχής του Οσλο – ανέλαβε να το κάνει πράξη.

Φρόντισε για την υπογραφή εκατονταετούς συμφωνίας με τον Δήμο της νορβηγικής πρωτεύουσας και σήμερα προεδρεύει του ιδρύματος που έχει την ευθύνη του εγχειρήματος. Ερχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου CoMuseum 2026, αφιερωμένου στη διαχείριση, τον κοινωνικό αντίκτυπο και το μέλλον των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών, που αποτελεί συνδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη και του Βρετανικού Συμβουλίου. Και μιλά στα «Πρόσωπα» για το πώς απευθύνεται κανείς στο μέλλον με όρους και πράξεις του παρόντος.

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Η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος είναι ένα έργο που θα ολοκληρωθεί αφότου η πλειονότητα όσων τη δηµιούργησαν θα έχει φύγει από την ζωή. Σας βασανίζει η σκέψη ότι εργάζεστε για ένα εγχείρηµα που δεν θα µάθετε πώς τελειώνει;

Προσωπικά, βιώνω το έργο ως ένα τεράστιο δώρο. Το να συμμετέχω στη διαδικασία χρόνο με τον χρόνο μετράει για μένα πολύ περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα. Το έργο ξεκίνησε το 2014. Εκτοτε, ο κόσμος έχει γνωρίσει μια πανδημία, πολέμους, επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και ραγδαίους τεχνολογικούς μετασχηματισμούς. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στην εποχή μας για να το προστατεύσουμε. Από την αρχή καταλάβαμε ότι έπρεπε να ιδρύσουμε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, με μοναδικό σκοπό τη φροντίδα του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των εκατό ετών. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το Ίδρυμα Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος, με διοικητικό συμβούλιο.

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Εχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό στον τρόπο που κατανοείτε σήμερα την αποστολή της Βιβλιοθήκης του Μέλλοντος;

Δεν παύει ποτέ να με εκπλήσσει πόσα ερωτήματα ανοίγει η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος – για την εμπιστοσύνη, τις τελετουργίες και την ελπίδα· για το πώς σκεφτόμαστε τον χρόνο και φροντίζουμε τη φύση· και για τις ευθύνες μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Εγείρει επίσης ερωτήματα για τη δημοκρατία, για το ποιος έχει λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντος και τι σημαίνει να φροντίζουμε κάτι από κοινού. Πιο πρόσφατα, στην Ινδία, κάποιος περιέγραψε τη Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος ως μια αργή πορεία για την ειρήνη. Αυτό μου έμεινε. Ακόμη και μετά τόσα χρόνια, συνεχίζω να ανακαλύπτω τι μπορεί να σημαίνει.

Ένα τέτοιο έργο απαιτεί καλλιτεχνική έµπνευση, αλλά και χρηµατοδότηση, θεσμούς, υποδοµές, και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Υπάρχει µια λιγότερο ποιητική πλευρά της Βιβλιοθήκης του Μέλλοντος;

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Φυσικά και υπάρχει. Για παράδειγμα, κουβαλάω πάντα μαζί μου ένα μαχαίρι, ένα πανί και λίγο γυαλόχαρτο όταν επισκέπτομαι το Σιωπηλό Δωμάτιο, όπου φυλάσσονται τα χειρόγραφα, στην πιο υπέροχη και δημοφιλή βιβλιοθήκη του Οσλο. Και επειδή είναι ένας δημόσιος χώρος με ελεύθερη πρόσβαση, χρειάζεται συχνά να κάνω και λίγη συντήρηση: αφαιρώ τσίχλες και τρίβω με γυαλόχαρτο τα σημάδια στο ξύλο.

Οι συγγραφείς προσφέρουν έργα που δεν θα διαβαστούν από τους συγχρόνους τους. Γράφει κανείς πιο ελεύθερα όταν δεν απευθύνεται άμεσα στο κοινό;

Μόνο εικασίες να κάνω γι’ αυτό, αν και αρκετοί από αυτούς έχουν μιλήσει σε συνεντεύξεις. Η Μάργκαρετ Ατγουντ, για παράδειγμα, έχει πει περισσότερες από μία φορές ότι χαίρεται που δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις κριτικές. Ο Αμιτάβ Γκος νόμιζε ότι ήταν ευκολότερο, αλλά διαπίστωσε ότι στην πράξη η συγκεκριμένη συνθήκη κάνει τη συγγραφή δυσκολότερη. Εικάζω ότι θα νιώθουν πιο ελεύθεροι, γνωρίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την υποδοχή του έργου τους. Οι συγγραφείς που θα συμμετάσχουν στα τελευταία χρόνια του εγχειρήματος, πάντως, θα βρίσκονται εν ζωή όταν τα χειρόγραφα θα εκδοθούν.

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Βεβαίως, κάθε πράξη επιλογής συνεπάγεται εξουσία και ευθύνη. Καλούμε τους συγγραφείς χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γράψουν, και τα χειρόγραφά τους παραμένουν αδιάβαστα. Υπάρχει μόνο ένας συγγραφέας κάθε χρόνο – εκατό συνολικά ως την ολοκλήρωση της προσπάθειας – επομένως η επιλογή είναι αναγκαστικά περιορισμένη. Δεν είναι το Νομπέλ Λογοτεχνίας ούτε μια εθνική βιβλιοθήκη, και ο σκοπός του είναι διαφορετικός. Στη ουσία, πρόκειται για ένα έργο τέχνης.

Ζούµε σε µια εποχή όπου η τεχνητή νοηµοσύνη µπορεί να παράγει κείµενα, εικόνες και ολόκληρους φανταστικούς κόσµους. Θα µπορούσε ένα χειρόγραφο γραµµένο από άνθρωπο σήµερα να ενδιαφέρει ακόµη τους αναγνώστες το 2114;

Πιστεύω πως ναι. Διαβάζουμε ακόμη κείμενα και βιβλία γραμμένα πριν από εκατοντάδες χρόνια που τα βρίσκουμε ενδιαφέροντα και επίκαιρα. Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και ενός ολοένα πιο ψηφιοποιημένου κόσμου φαίνεται να κάνει τη Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος ακόμη πιο επίκαιρη. Το έργο μάς υπενθυμίζει ότι είμαστε μέρος της φύσης, και ότι η εμπειρία μας από τον κόσμο έχει τις ρίζες της στην αφή, στον τόπο και στην ανθρώπινη επαφή. Φυσικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα βρουν ενδιαφέρον οι αναγνώστες του 2114. Αυτή η αβεβαιότητα είναι μέρος του έργου.

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Οταν γράφει κανείς ένα γράµµα σε έναν άγνωστο παραλήπτη, ποιο είναι το σηµαντικότερο που πρέπει να µεταδώσει;

Για μένα, το σημαντικότερο μήνυμα είναι απλό: δεν θα σε γνωρίσω ποτέ, αλλά σε έχω σκεφτεί. Οι λέξεις μας θα φέρουν τόσο τις ανησυχίες όσο και τις ελπίδες της εποχής μας, και κάθε συγγραφέας πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να μοιραστεί με αυτόν τον μελλοντικό αναγνώστη. Πολλές φορές φαντάζομαι τα εγγόνια και τα δισέγγονά μου εκεί, όταν τα βιβλία θα ανοιχθούν επιτέλους. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι θα είναι περήφανοι για μένα και για όλους εμάς, επειδή είχαμε την τρέλα να πιστέψουμε σε αυτό το έργο και δεν τα παρατήσαμε ποτέ.

Αν µπορούσατε να αφήσετε ένα µήνυµα σε όσους θα ανοίξουν τη βιβλιοθήκη το 2114, τι θα θέλατε να µάθουν για τους ανθρώπους του 2026;

Ανησυχώ για το μέλλον. Δεν είμαι σίγουρη ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος όμως μοιάζει με μια αργή, πεισματάρικη, γεμάτη ελπίδα πορεία προς αυτό. Και ίσως η εξομολόγησή μου να είναι ότι χρειάζομαι αυτό το έργο εξίσου για τον εαυτό μου, εδώ και τώρα, όσο θέλω να το κάνω για τις μελλοντικές γενιές. Θα ήθελα να μάθουν ότι ήμασταν ανήσυχοι και ότι δεν ξέραμε πάντα πώς να μετατρέψουμε αυτή την ανησυχία σε δράση και ελπίδα. Για μένα, ένας τρόπος ήταν αυτός: να περπατάω στο δάσος, να παραλαμβάνω ένα ακόμη χειρόγραφο, να βλέπω ανθρώπους να επιστρέφουν χρόνο με τον χρόνο. Αυτές οι απλές πράξεις μου έδωσαν έναν τρόπο να συνεχίσω να πιστεύω σε ένα μέλλον για το οποίο δεν μπορούσα να είμαι βέβαιη.

Το θέµα του «CoMuseum» θέτει το ερώτηµα πώς µπορούν τα µουσεία και οι πολιτιστικοί θεσµοί να βοηθήσουν τις κοινωνίες να πλοηγηθούν στην αβεβαιότητα της εποχής; Πιστεύετε ότι οι πολιτιστικοί θεσµοί οφείλουν να υπερβούν την επεξεργασία παρελθόντος και να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στο να διαµορφώνουν το µέλλον;

Πιστεύω ότι τα μουσεία και οι πολιτιστικοί θεσμοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο να μας βοηθούν να φανταστούμε το μέλλον στο οποίο θέλουμε να συμμετέχουμε και να δημιουργούν τις συνθήκες που θα το καταστήσουν εφικτό. Η διαφύλαξη του παρελθόντος και η διαμόρφωση του μέλλοντος συνδέονται. Αυτό που επιλέγουμε να μεταφέρουμε στο μέλλον επηρεάζει ό,τι έπεται.

Χρειαζόμαστε δημόσιους χώρους όπου μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να αναρωτηθούμε: τι είδους κόσμο θέλουμε και για ποιους; Η τέχνη και ο πολιτισμός καθιστούν φανταστικά μέλλοντα. Η τέχνη και ο πολιτισμός καθιστούν εφικτό να φανταστούμε διαφορετικά μέλλοντα. Και όταν μπορούμε να τα φανταστούμε, μπορούμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για να τα χτίσουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το μέλλον, μπορούμε όμως να επιλέξουμε να το φροντίσουμε, όλοι μαζί.

Η Βιβλιοθήκη του Μέλλοντος συγκεντρώνει συγγραφείς από διαφορετικές χώρες. Υπάρχει περίπτωση να προσκληθεί έλληνας συγγραφέας να συµµετάσχει στο έργο μελλοντικά;

Φυσικά, και είστε ευπρόσδεκτοι να προτείνετε συγγραφείς που πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα.