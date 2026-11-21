Με συνολικό τζίρο 626,6 εκατ. δολάρια ολοκληρώθηκε η μεγάλη δημοπρασία έργων του 20ού αιώνα του οίκου Κρίστις στο Μανχάταν

Με πέντε νέα ρεκόρ – μεταξύ αυτών για έργα των Βασίλι Καντίνσκι και Φερνάντο Μποτέρο – και συνολικό τζίρο που έφτασε τα 626,6 εκατ. δολάρια ολοκληρώθηκε η μεγάλη δημοπρασία έργων τέχνης του 20ού αιώνα του οίκου Κρίστις στο Μανχάταν.

Μια δημοπρασία που θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική διότι λειτούργησε ως καθοριστικό βαρόμετρο για την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς τέχνης σε μια περίοδο ευρύτερης οικονομικής και τεχνολογικής αβεβαιότητας, σημαδεμένης από τεχνικές και συστημικές δυσλειτουργίες.

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Παρά το κλίμα αστάθειας, η βραδιά απέδειξε ότι η αγορά κορυφαίων έργων τέχνης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, με τους συλλέκτες να επιδεικνύουν έντονη στροφή προς την ποιότητα και να επενδύουν σε εμβληματικά αριστουργήματα εδραιωμένων δημιουργών.

Η εκδήλωση ξεχώρισε επίσης για την υψηλή της επιτυχία σε επίπεδο απορρόφησης, πετυχαίνοντας έναν υγιέστατο δείκτη πώλησης 92%, καθώς βρέθηκαν αγοραστές για τα 68 από τα 74 συνολικά προσφερόμενα έργα.

Στην κορυφή των πωλήσεων βρέθηκε το έργο του Βασίλι Καντίνσκι «Έντονες γωνίες», το οποίο πουλήθηκε έναντι 85,8 εκατ. δολαρίων, διπλασιάζοντας σχεδόν το προηγούμενο προσωπικό ρεκόρ του καλλιτέχνη.

Η εκτίμηση για την πολύχρωμη αφηρημένη σύνθεση που ο ρωσικής καταγωγής πρωτοπόρος της αφαίρεσης φιλοτέχνησε την περίοδο 1922-23 με διαστάσεις 130×130 εκ., κυμαινόταν μεταξύ 60 και 80 εκατ. δολαρίων. Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Καντίνσκι είχε σημειωθεί το 2023 στο Λονδίνο στα 44,8 εκατ. δολάρια.

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Ακολούθησε στενά το έργο του Γκούσταβ Κλιμτ «Το κελάρι του Λίτσλμπεργκ», το οποίο έφτασε τα 82,3 εκατ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς καταγράφηκαν συνολικά πέντε νέα ρεκόρ καλλιτεχνών: εκτός από τον Καντίνσκι, για τον Βιφρέντο Λαμ με το έργο «Ogue Orisa» στα 11,6 εκατ. δολάρια, τον Φερνάντο Μποτέρο με το ογκώδες χάλκινο γλυπτό «Αλογο» στα 5,24 εκατ. δολάρια, τον Χανς Μπέλμερ με το έργο «Ένωση σφαιρών» στο 1,67 εκατ. δολάρια, καθώς και τον Κορνέλις βαν Χάαρλεμ με το έργο «Ο Ηρακλής και ο Αχελώος» στα 13,9 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, επτά έργα από τη συλλογή του Τζεφ Κουνς απέφεραν συνολικά 104 εκατ. δολάρια μαζί με τα έξοδα, με κορυφαίο το έργο του Πάμπλο Πικάσο «Το φιλί» που έφτασε τα 31,2 εκατ. δολάρια. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν επίσης έργα του Κλοντ Μονέ, όπως το «Χωράφι με βρώμη και παπαρούνες» στα 26 εκατ. δολάρια και η «Οχθη του Πέτι-Ζενεβιλιέ» στα 12,8 εκατ. δολάρια, το γλυπτό «Ο στοχαστής» του Ογκίστ Ροντέν στα 7,9 εκατ. δολάρια, καθώς και το έργο του Ντιέγκο Ριβέρα «Πωλήτρια λουλουδιών από το Τεχουαντεπέκ» που έφτασε τα 10 εκατ. δολάρια ύστερα από μεγάλη μάχη διεκδίκησης.

Σε αυτό το θετικό κλίμα, σημαντική δυναμική έδωσαν και άλλα εμβληματικά έργα και δημιουργοί, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για ιστορικές υπογραφές. Ειδικότερα, ένα εντυπωσιακό χάλκινο γλυπτό ύψους σχεδόν ενάμιση μέτρου από τον Αλμπέρτο Τζιακομέτι προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον και κατοχυρώθηκε έναντι 26 εκατ. δολαρίων, αποτελώντας την πέμπτη υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.