«Back to Black» (20th Anniversary Deluxe Edition, 3 CD), Amy Winehous

Το «Back to Black» ήταν το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της αγγλίδας τραγουδοποιού Εϊμι Γουάινχαουζ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2006 από την Island Records. Το στιχουργικό υλικό για τα τραγούδια του άλμπουμ βασίστηκε κυρίως στην ταραχώδη σχέση της με τον Μπλέικ Φίλντερ – Σίβιλ, ο οποίος την άφησε προσωρινά για να ακολουθήσει πρώην κοπέλα του. Ο σύντομος χωρισμός τους ώθησε την Εϊμι να δημιουργήσει ένα άλμπουμ που εξερευνά θέματα ενοχής, θλίψης, απιστίας, στενοχώριας και τραύματος σε μια σχέση.

Επηρεασμένη από την ποπ και σόουλ μουσική των γυναικείων συγκροτημάτων της δεκαετίας του 1960, συνδύασε τη σύγχρονη R&Β και neo-soul μουσική. Ηχογράφησε τα τραγούδια μεταξύ 2005 και 2006, ενώ το άλμπουμ έβγαλε τα εξής πέντε σινγκλ: «Rehab», «You Know I’m No Good», «Back to Black», «Tears Dry on Their Own» και «Love Is a Losing Game».

Το «Back to Black» πούλησε 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών και το δεύτερο πιο επιτυχημένο άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελαβε ευρεία αναγνώριση από τους μουσικούς κριτικούς, οι οποίοι επαίνεσαν τη σύνθεση τραγουδιών της Γουάινχαουζ, το συγκινητικό στυλ τραγουδιού και την παραγωγή των Ρέμι και Ρόνσον.

Στα Βραβεία Γκράμι του 2008, το «Back to Black» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Αλμπουμ και ήταν επίσης υποψήφιο για Αλμπουμ της Χρονιάς. Στην ίδια τελετή, κέρδισε τέσσερα επιπλέον βραβεία, ισοφαρίζοντάς τη με πέντε άλλους καλλιτέχνες ως τη δεύτερη πιο βραβευμένη γυναίκα σε μια τελετή. Το άλμπουμ ήταν επίσης υποψήφιο στα Brit Awards του 2007 για το MasterCard British Album και ήταν στη βραχεία λίστα για το Βραβείο Mercury του 2007, μεταξύ άλλων βραβείων.

Αναγνωρισμένο ως ηχογράφηση – κλειδί στην ευρεία δημοτικότητα της βρετανικής σόουλ στα τέλη της δεκαετίας του 2000, το «Back to Black» καθιέρωσε την Εϊμι Γουάινχαουζ ως πολιτιστικό είδωλο και εμφανίζεται σε πολυάριθμες λίστες με τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Το 2025, επιλέχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων ως έργο «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντικό».

Σήμερα, το «Back to Black» επιστρέφει σε ξεχωριστή επετειακή έκδοση που τιμά τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία ενός από τα σημαντικότερα άλμπουμ της σύγχρονης soul και pop μουσικής. Η deluxe έκδοση περιλαμβάνει τρία CD. Το πρώτο παρουσιάζει το αυθεντικό άλμπουμ, το δεύτερο συγκεντρώνει σπάνια B-sides, bonus tracks και demos, και το τρίτο CD περιλαμβάνει τη ζωντανή εμφάνισή της στο Paradiso του Αμστερνταμ, τον Φεβρουάριο του 2007. Η συλλεκτική έκδοση διαθέτει εναλλακτικό εξώφυλλο, χειρόγραφους στίχους της Εϊμι, φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως και (νέα) συνοδευτικά κείμενα. Είναι επίσης διαθέσιμο και σε διαφανές βινύλιο (τρεις δίσκοι) με όλα τα παραπάνω.

«Sinatra at the Sands» (60th Anniversary, Deluxe 5 CD Box Set), Count Basie Orchestra / Frank Sinatra

Εξήντα χρόνια μετά το «Sinatra at the Sands» – το πρώτο live άλμπουμ του αμερικανού τραγουδιστή –, επανακυκλοφορεί σε special εκδοχή για τους φανατικούς (και όχι μόνο) ακροατές του. Ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Copa Room του πρώην ξενοδοχείου και καζίνου Sands στο Λας Βέγκας το 1966, με τη συνοδεία του Κάουντ Μπέισι και της ορχήστρας του, υπό τη διεύθυνση και την ενορχήστρωση του Κουίνσι Τζόουνς.

Η έκδοση περιλαμβάνει όλες τις εμφανίσεις, από τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 1966, μιξαρισμένες και mastering από τις αρχικές τετράφωνες κασέτες, από τον μακροχρόνιο μηχανικό ήχου του Σινάτρα, Λάρι Ουόλς. Το «πακέτο» παρουσιάζεται σε digipak συλλεκτικού στυλ, με εξώφυλλο βασισμένο στην αφίσα για την αρχική σειρά συναυλιών του Σινάτρα.

Στο εσωτερικό υπάρχει φυλλάδιο 48 σελίδων γεμάτο με νέες σημειώσεις από τον πρόεδρο της Frank Sinatra Enterprises, Τσάρλι Πινιόνι, πληθώρα αποσπασμάτων από αυτόπτες μάρτυρες, λεπτομερείς πληροφορίες για τα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των μελών του συγκροτήματος – για πρώτη φορά – και σπάνιες φωτογραφίες του Σινάτρα στα παρασκήνια με τον αρχηγό του συγκροτήματος Κάουντ Μπέισι και τον νεαρό (τότε) ενορχηστρωτή Κουίνσι Τζόουνς, με τον Φρανκ να προετοιμάζεται για τις συναυλίες, τον ίδιο στη σκηνή σε μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της μακράς καριέρας του.

Το «Sinatra at the Sands: 60th Anniversary» περιλαμβάνει… εναλλακτικές ερμηνείες των κλασικών τραγουδιών του Φρανκ «Fly Me to the Moon», «Come Fly With Me», «One for My Baby» και πολλά άλλα.