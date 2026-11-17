Το ραντεβού με Τραμπ και Πούτιν συμπίπτει με την προσπάθεια του κινέζου προέδρου να εδραιώσει την παγκόσμια επιρροή του Πεκίνου και να διεκδικήσει τέταρτη θητεία

«Σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες υποθέσεις» θα έχει η συνάντηση στην Κίνα την Πέμπτη των προέδρων της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο.

O αμερικανός πρόεδρος σχεδόν προαναγγέλλει συνάντησή του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν («αν θέλει ο Σι»). Και ο κινέζος πρόεδρος; Ο Σι που θα φιλοξενήσει όλους αυτούς τους ηγέτες στην πόλη Σενζέν, κατά τη σύνοδο κορυφής του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), είναι έτοιμος για την τέταρτη θητεία του στο τιμόνι της Κίνας και θέλει να προβάλει την αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή της χώρας του.

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H μητρόπολη της Νότιας Κίνας με τα 18 εκατομμύρια κατοίκους, που φιλοξενεί τη σύνοδο, θα αποτελέσει το hi-tech σκηνικό της τριμερούς συνάντησης που ήδη χαρακτηρίζεται «Γιάλτα 2.0» – μετά τη διάσκεψη του 1945 στην Κριμαία, όπου ο αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ, ο βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν καθόρισαν τη διεθνή τάξη έπειτα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τώρα, η Μόσχα δεν κρύβει την επιθυμία της να δημιουργήσει μια «νέα, σύγχρονη Γιάλτα» που να αντικατοπτρίζει τους στόχους της στην Ευρώπη. Ωστόσο, πηγή στο Κρεμλίνο δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η απροθυμία της Κίνας να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία σημαίνει ότι οι τρεις ηγέτες είναι απίθανο να το συζητήσουν λεπτομερώς τις επόμενες ημέρες.

Η ισχυρή εικόνα

Η σύνοδος της Σενζέν αναμένεται να αποφέρει λίγα συγκεκριμένα αποτελέσματα, όμως η ισχυρή εικόνα της συνάντησης Τραμπ, Σι και Πούτιν θα αντηχήσει σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε σημεία ανάφλεξης όπως η Ουκρανία, η Ταϊβάν και η Μέση Ανατολή.

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Στην APEC, της οποίας τα μέλη αντιπροσωπεύουν το 62% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου, αναμένεται να συζητηθούν θέματα όπως η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι συνεδριάσεις της θα επισκιαστούν από τις συναντήσεις των τριών ηγετών, την πιθανή συνάντηση Τραμπ – Κιμ, καθώς και από εκείνη μεταξύ του προέδρου Σι και της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της οποίας οι δηλώσεις για την Ταϊβάν πέρυσι πυροδότησαν μια έντονη διαμάχη με την Κίνα.

«Με την ακούσια βοήθεια του Τραμπ, ο Σι θα προβάλει το βάρος της Κίνας στη διεθνή σκηνή πιο σταθερά», λέει στην «El Pais» ο Στιβ Τσανγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κίνας στο Πανεπιστήμιο SOAS του Λονδίνου.

«Πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο κορυφής για να δείξει τον βαθμό στον οποίο οι εταίροι του στην APEC σέβονται και θαυμάζουν το Πεκίνο». Ολοι οι αναλυτές συμφωνούν πως ο Σι έχει τώρα περισσότερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Κίνας το 2012.

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Η πειθαρχία

Τον Οκτώβριο, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ πραγματοποίησε μια σημαντική σύνοδο ολομέλειας για την ενίσχυση της πειθαρχίας των στελεχών ενόψει του συνεδρίου του 2027, στο οποίο ο 73χρονος Σι είναι έτοιμος να διεκδικήσει τέταρτη θητεία ως γενικός γραμματέας (κανένας άλλος ηγέτης από τον Μάο Τσε Τουνγκ δεν έχει υπηρετήσει περισσότερες από δύο θητείες).

Ο Τσανγκ βλέπει αυτή την απόφαση ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να εισέλθουν στον στενό κύκλο: «Έχει επιμείνει ανοιχτά ότι η πιο σημαντική προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος είναι η πίστη στην ηγεσία του Κόμματος – δηλαδή, στον ίδιο και στη σκέψη του».

Η λεγόμενη «Σκέψη του Σι Τζινπίνγκ για τον Σοσιαλισμό με κινεζικά χαρακτηριστικά για μια Νέα Εποχή», η οποία κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο καταστατικό του ΚΚΚ, τοποθετεί το Κόμμα στην πρώτη γραμμή όλων των σφαιρών της δημόσιας ζωής και του εμπιστεύεται την ηγεσία του εκσυγχρονισμού της Κίνας. Αναλύοντας αυτό το δόγμα, ο Σι υποστήριξε ότι το Πεκίνο θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας διακυβέρνησης – αυτό ακριβώς, δηλαδή, που επιχειρείται να γίνει στη Σενζέν.

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Η κατάλληλη στιγμή

Οι προκάτοχοι του Σι ακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό το αξίωμα που αποδίδεται στον Ντενγκ Σιαοπίνγκ, της «απόκρυψης των δυνατοτήτων και της αναμονής της κατάλληλης στιγμής».

Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ότι ενίσχυσε τη δυτική υποστήριξη για τον κινεζικό εκσυγχρονισμό. Αντίθετα, όμως, ο Σι πιστεύει ότι η ενίσχυση του ελέγχου του ΚΚΚ εντός της χώρας θα του επιτρέψει να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό.

Η φιλοδοξία του, γράφουν οι «Financial Times», είναι το Πεκίνο να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό των κανόνων που διέπουν τη γεωπολιτική.

Για να προχωρήσει προς την επίτευξη αυτού του στόχου, ο κινέζος πρόεδρος σκοπεύει να αξιοποιήσει τους δεσμούς της Κίνας με την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική για να συγκεντρώσει υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση διεθνών θεσμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη από μέσα – κάτι που ήδη έχει επιτρέψει στο Πεκίνο, για παράδειγμα, να εμποδίσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να συζητήσει την καταστολή της εθνοτικής ομάδας των Ουιγούρων στο Σιντζιάνγκ το 2022.

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Και βέβαια υπάρχει πάντα ο στρατηγικός στόχος να θέσει την Ταϊβάν υπό τον έλεγχο του Πεκίνου, κάτι που θα άλλαζε τη στρατιωτική ισορροπία σε μια περιοχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν αμυντικές συμμαχίες με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις Φιλιππίνες.

Σήμερα στη Μανίλα

Για του λόγου το αληθές, ο πρόεδρος Τραμπ πριν μεταβεί στη Σενζέν θα επισκεφθεί σήμερα τη Μανίλα για την ετήσια σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας – προκειμένου να επιβεβαιώσει τους δεσμούς με αμυντικούς εταίρους όπως οι Φιλιππίνες, οι οποίες δέχονται πιέσεις από την Κίνα για αντικρουόμενες αξιώσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα.