Οι Ευρωπαίοι μπορεί να ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, όμως χθες ανώτερο στέλεχος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμα συμφωνήσει στη συμμετοχή ευρωπαίων εκπροσώπων στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα σχόλια αμερικανών διαπραγματευτών έπειτα από συνομιλίες στη Μόσχα, ότι οι Ευρωπαίοι θα παραστούν στις επόμενες διαπραγματεύσεις.

Οι συζητήσεις, πάντως, είναι πυρετώδεις, καθώς χθες ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή των αμερικανών απεσταλμένων Γουίτκοφ και Κούσνερ και ευρωπαίων εκπροσώπων.

Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια σιβυλλική δήλωση, αναφέροντας: «Ο Πούτιν υποχωρεί λίγο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας: «Ειλικρινά, μπορεί να είναι πολύ πιο σκληρός».

Ρώσοι, Ουκρανοί, και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Αμπου Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά έπειτα από εννέα μήνες.

Οι δύο αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν κατόπιν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και δήλωσαν στη συνέχεια ότι η Ευρώπη θα πάρει μέρος στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, το στέλεχος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στα σχόλια των ΗΠΑ, τόνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Εκείνο που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι η διεξαγωγή του επόμενου γύρου συνομιλιών σε τριμερή μορφή.

Αυτές οι συνομιλίες επαναλήφθηκαν στο Άμπου Ντάμπι πριν από αρκετές ημέρες και συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστούν. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί και η επέκταση της μορφής – κάποιοι μιλούν γι’ αυτό – δεν έχει συμφωνηθεί μαζί μας».

Σαφές μήνυμα

Ερωτηθείς τι θα έπρεπε να συμβεί για να συναινέσει η Ρωσία στη συμμετοχή της Ευρώπης, απάντησε: «Πολλά θα πρέπει να γίνουν πριν συμφωνηθεί αυτό. Συγκεκριμένα, μπορεί να είναι απαραίτητο να διεξαχθεί ένας ακόμη γύρος, ή ίσως περισσότεροι από ένας γύροι, τριμερών συνομιλιών».

Πρόσθεσε ότι η συμμετοχή εξαρτάται από το αν η Ρωσία θα λάβει «ένα σαφές μήνυμα από τους Ευρωπαίους σχετικά με το τι θέλουν και ποια εποικοδομητική, ουσιαστική συμβολή μπορούν να κάνουν σε μια επιτυχημένη διευθέτηση στην Ουκρανία».

Η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και η Ουκρανία παραμένουν πολύ διαφορετικές όσον αφορά το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν πως η ομάδα της Ευρώπης για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία θα αποτελείται από πέντε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις – τη Βρετανία που δεν είναι μέλος της ΕΕ, συν τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία – και τους θεσμούς της ΕΕ.

Χθες, το «Politico» αποκάλυψε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει αύριο ένα σχέδιο για την παροχή δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, με την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ενωσης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Το δάνειο, το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ, στοχεύει να διατηρήσει την Ουκρανία οικονομικά στην επιφάνεια το επόμενο έτος, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά των ουκρανικών υποδομών.

Και όχι μόνο. Χθες φορτηγό πλοίο που μετέφερε ουκρανικό σιτάρι βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας στη Βουλγαρία, αφότου χτυπήθηκε από θαλάσσιο drone και εγκαταλείφθηκε από το 12μελές πλήρωμά του, που ήταν Τούρκοι υπήκοοι.

Το «Betul8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.