Θα μεταφέρονται όσοι αιτούντες δεν έχουν πάρει άσυλο και δεν μπορούν να απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους

Ο κύβος ερρίφθη: Η Ρουάντα επιλέχθηκε από πέντε ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ως η χώρα που θα φιλοξενήσει το πρώτο return hub στην Αφρική, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών και στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

Στο περιθώριο της διάσκεψης που πραγματοποιείται στη Βιέννη, οι υπουργοί Μετανάστευσης της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Δανίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας, παρουσία του καγκελάριου της Αυστρίας και της πρωθυπουργού της Δανίας, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου όπου ανακοίνωσαν τη χώρα στην οποία θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ.

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Αξίζει να σημειωθεί πως στη διάσκεψη φέτος το «παρών» δίνει και ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουάντα Βίντσεντ Μπιρούτα.

Στη Ρουάντα, λοιπόν, θα μεταφέρονται οι μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν πάρει άσυλο και δεν μπορούν να απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους.

Όπως τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πάρουν τον έλεγχο των συνόρων τους. «Είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε το τολμηρό όραμα και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας».

Δεύτερη ευκαιρία

Οι Πέντε ευρωπαίοι υπουργοί (Core Group) καθώς και ο υπουργός της Ρουάντα έκαναν λόγο για δεύτερη ευκαιρία που θα δοθεί στους μετανάστες, το άσυλο των οποίων απορρίπτεται.

«Η Ρουάντα είναι εδώ για να γίνει μέρος της λύσης, παρέχοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν όσοι θέλουν στην κοινωνία μας, διαφορετικά να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους», σημείωσε ο κ. Μπιρούτα.

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Από την πλευρά του ο έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επεσήμανε πως το return hub δεν πρόκειται να είναι μια κλειστή δομή αλλά κέντρο ανοιχτών εγκαταστάσεων. «Δεν μιλάμε για μεταφορά ευθυνών αλλά μοιραζόμαστε την ευθύνη καθώς η παράνομη μετανάστευση απαιτεί συνεργασία».

Άλλωστε, διευκρίνισε, η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής, που κατά βάση δέχεται έναν πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών, γνωρίζει – όπως δήλωσε ο κ. Πλεύρης – πως πρέπει να προστατεύονται τα σύνορα αλλά και πως πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές.

«Έχουμε πια την εναλλακτική λύση, όταν υπάρχει δυσκολία να γίνουν οι επιστροφές, να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να έχουν νόμιμο καθεστώς σε μια τρίτη χώρα, αφού δεν μπορούν να το έχουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα στα κυκλώματα: δεν θα κανονίζουν αυτά τι θα γίνεται στην Ευρώπη».

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Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό – ο σαφής οδικός χάρτης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα – μέσα στο 2027 αναμένεται να μεταφερθούν στην αφρικανική χώρα οι πρώτοι 100 μετανάστες – 20 από κάθε μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται πως η Ρουάντα δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε ένα αντίστοιχο πρότζεκτ. Από το 2019, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Μπιρούτα, συμμετέχει, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ενωση και την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στον Μηχανισμό Επείγουσας Μεταφοράς.

Πάντως, σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το ποιο είναι το σχέδιο της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι εγγυήσεις έχουν τεθεί και θα τηρούνται, η Κομισιόν, μέσω του εκπροσώπου, Μάρκους Λάμερτ εξέφρασε τη στήριξή της για το σχέδιο των πέντε κρατών.

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«Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και παρακολουθούμε στενά τις προπαρασκευαστικές εργασίες των πέντε κρατών – μελών για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου επιστροφών. Επιδοκιμάζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και λαμβάνουμε υπόψη την προσεκτική προπαρασκευαστική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της στενής συνεργασίας με τους οργανισμούς του ΟΗΕ σε αυτή τη διαδικασία».

Ο κ. Λάμερτ, μάλιστα, απάντησε και για τη χρηματοδότηση για τα συγκεκριμένα κέντρα, δηλώνοντας πως «η χρηματοδότηση των κέντρων επιστροφών αποτελεί ευθύνη των κρατών – μελών, ωστόσο, η δυνατότητα παροχής στήριξης από την ΕΕ για συνοδευτικά μέτρα είναι κάτι που θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά περίπτωση, βάσει συγκεκριμένων αιτημάτων από τα ενδιαφερόμενα κράτη – μέλη».