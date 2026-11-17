Η αύξηση των τιμών των ακινήτων καθιστά την αγορά κατοικίας «άπιαστο όνειρο» για τους περισσότερους πολίτες

Παρά τα προγράμματα «Σπίτι Μου» και τα ανανεωμένα προϊόντα στεγαστικής πίστης των τραπεζών, οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το σύνολο των νέων εκταμιεύσεων μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ανερχόταν στα 2,57 δισ. ευρώ. Τραπεζικές πηγές βάζουν τον πήχη λίγο πιο χαμηλά, στα 2,45 δισ. ευρώ έως τα τέλη Οκτωβρίου.

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Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις άλλες κατηγορίες δανείων, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι αρκετά χαμηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,24% τον Σεπτέμβριο, ενώ στο σύνολο της ευρωζώνης το μέσο επιτόκιο ανέρχεται σε 3,62%. Έτσι, η Ελλάδα είναι η έβδομη φθηνότερη χώρα στα στεγαστικά δάνεια στο σύνολο των 21 κρατών – μελών της νομισματικής ένωσης.

Από τα επίσημα αποτελέσματα των τραπεζών για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, προκύπτει ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκταμιεύσεις στεγαστικών δάνειων έχουν η Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα, που έχουν χορηγήσει 600 και 580 εκατ. ευρώ αντιστοίχως κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026.

Τα στεγαστικά της Eurobank για την ίδια περίοδο είναι 490 εκατ. ευρώ. Για την Alpha Bank το ποσό των νέων εκταμιεύσεων υπολογίζονται περίπου στα 450-500 εκατ. ευρώ. Οι μικρότερες CrediaBank και Optima bank εκταμίευσαν στεγαστικά δάνεια ύψους περίπου 200-250 εκατ. ευρώ αθροιστικά την ίδια περίοδο.

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Οι εκταμιεύσεις είναι σαφώς υψηλότερες από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς τα στεγαστικά του εννεαμήνου είναι ήδη περισσότερα από αυτά που χορηγήθηκαν στο σύνολο του 2025 (περίπου 2,2 δισ. ευρώ).

Ωστόσο, η αισιοδοξία που υπήρχε σε τραπεζικούς κύκλους, νωρίτερα εντός του έτους για σημαντική ενίσχυση της αγοράς των στεγαστικών δανείων, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Σημαντικό μέρος των εκταμιευμένων στεγαστικών δανείων αποτελούν άλλωστε τα δάνεια του «Σπίτι Μου ΙΙ» (περίπου 1 δισ. ευρώ το 2026).

Ματαίωση

Κύριος λόγος για αυτή τη ματαίωση είναι η αύξηση των τιμών των ακινήτων, που καθιστά την αγορά κατοικίας «άπιαστο όνειρο» για τους περισσότερους πολίτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, η αύξηση των τιμών σε ετήσια βάση υπολογιζόταν σε 5,5% στο β’ τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, μελέτη της Πειραιώς για την αγορά στέγης αναφέρει ότι κατά το τρίμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2026, το κλίμα στην αγορά κατοικίας ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας.

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Η πλειονότητα των νοικοκυριών χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο ως «καθόλου ευνοϊκή» για την αγορά κατοικίας, ενώ διαπιστώνεται ανισορροπία δύναμης μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ των δεύτερων.

Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙΙ», που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου, εκτιμάται ότι θα φέρει νέες αυξήσεις στις τιμές κατοικίας.

Μάλιστα, η διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών ορίων ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες ανοδικές πιέσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος, ενώ τα όρια που έχουν τεθεί για την παλαιότητα των κατοικιών (κατασκευή έως το 2007) θα φέρουν μεγαλύτερες αυξήσεις στα επιλέξιμα ακίνητα.