Τέσσερις δεκαετίες κοινής πορείας, μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων και μια κρίση που την έφερε στο προσκήνιο. Για πάνω από 40 χρόνια η Λόρι Χουάνγκ επέλεξε να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που ο σύζυγός της, Τζένσεν Χουάνγκ, αναδεικνυόταν σε έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η γυναίκα που γνώρισε τον μελλοντικό επικεφαλής της Nvidia όταν εκείνος ήταν μόλις 17 ετών, σε ένα εργαστήριο του τμήματος ηλεκτρολόγων – μηχανικών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ορεγκον, βρέθηκε να μοιράζεται μαζί του όχι μόνο μια οικογενειακή ζωή 41 ετών, αλλά και την πορεία δημιουργίας μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με ασύλληπτη οικονομική και τεχνολογική επιρροή. Σήμερα, ωστόσο, η προσωπική τους ιστορία συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον για τους χειρότερους λόγους. Η παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ ότι υπήρξε άπιστος στον γάμο του και η φερόμενη σχέση του με κινέζα επιχειρηματία που ερευνάται για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, έφερε τη Λόρι στο επίκεντρο μιας διεθνούς δημοσιότητας που μέχρι πρότινος απέφευγε.

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Η ιστορία τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η Λόρι Μιλς, όπως ήταν τότε το επίθετό της, ήταν 19 ετών και ο Τζένσεν μόλις 17. Οι δυο τους βρέθηκαν στην ίδια τάξη και έγιναν συνεργάτες στο εργαστήριο. Ο νεαρός φοιτητής, όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, αναζητούσε έναν τρόπο να εντυπωσιάσει τη μεγαλύτερη συμφοιτήτριά του. «Προσπάθησα να την εντυπωσιάσω – όχι, φυσικά, με την εμφάνισή μου, αλλά με την ικανότητά μου να ολοκληρώνω τις εργασίες», είχε πει χαρακτηριστικά στο «New Yorker» (Νοέμβριος 2023). Σε άλλη συνέντευξή του περιέγραψε ακόμη πιο γλαφυρά την προσέγγισή του: «Πήγα κοντά της και της είπα: «Αν κάνουμε μαζί τις εργασίες μας κάθε Κυριακή, σου υπόσχομαι ότι θα παίρνεις μόνο άριστα»». Η σχέση τους εξελίχθηκε και το 1985 παντρεύτηκαν.

Πριν ακόμη δημιουργήσει τη Nvidia, ο Τζένσεν είχε δώσει στη Λόρι μια υπόσχεση που θα αποδεικνυόταν προφητική: ότι μέχρι τα 30 του θα είχε γίνει διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας. Το 1993, σε ηλικία ακριβώς 30 ετών, ίδρυσε μαζί με τους Μαλαχόφσκι και Πρίεμ την εταιρεία που θα εξελισσόταν σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας τεχνολογίας. Η Λόρι βρισκόταν ήδη δίπλα του, έχοντας μοιραστεί μαζί του τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής, πολύ πριν η Nvidia γίνει συνώνυμο της τεχνητής νοημοσύνης και της έκρηξης των μικροεπεξεργαστών.

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Η ίδια δεν επιδίωξε ποτέ να αποκτήσει δημόσιο προφίλ ανάλογο με εκείνο του συζύγου της. Αντίθετα, προσανατολίστηκε στην οικογένεια, την εκπαίδευση και τη φιλανθρωπική δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο λιγότερο θορυβώδη, αλλά με σημαντική οικονομική και κοινωνική διάσταση. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ, τα οποία ακολούθησαν επαγγελματική πορεία στη Nvidia. Ο Χουάνγκ έχει αναγνωρίσει στη σύζυγό του ότι «φρόντιζε για τα πάντα» χτίζοντας ακόμη και τη γνωστή εικόνα του με το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν.

Η σημαντικότερη ίσως προσωπική πρωτοβουλία της Λόρι είναι η φιλανθρωπική δραστηριότητα της οικογένειας. Το 2007, μαζί με τον σύζυγό της, δημιούργησε το Ιδρυμα Τζεν-Χσουν και Λόρι Χουάνγκ, του οποίου σήμερα είναι πρόεδρος. Εναν οργανισμό με σημαντική οικονομική ισχύ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των μαθηματικών, αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής υποστήριξης. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δωρεές του είναι 30 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του Jen-Hsun Huang Engineering Center στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και 50 εκατομμύρια δολάρια προς το Πανεπιστήμιο του Ορεγκον, για τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Εχει επίσης χρηματοδοτήσει την έρευνα για τον καρκίνο στο Ορεγκον και στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, κι έχει στηρίξει οργανισμούς όπως ο AI4ALL.

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Το οικονομικό μέγεθος του εγχειρήματος είναι εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος ανέρχονταν σε περίπου 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια, μεγάλο μέρος των οποίων συνδέεται με τις μετοχικές του συμμετοχές στη Nvidia. Το ποσό αυτό καθιστά τη Λόρι επικεφαλής ενός από τους ισχυρότερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς που συνδέονται με την τεχνολογική βιομηχανία. Η σημερινή κρίση ωστόσο έχει προσθέσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στην ιστορία της οικογένειας. Στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ απευθύνθηκε στους εργαζομένους της Nvidia και παραδέχθηκε δημόσια την απιστία του, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αναλαμβάνοντας «πλήρως την ευθύνη» για τον πόνο που προκάλεσε.

Η δημόσια συζήτηση έχει επεκταθεί και στις πιθανές οικονομικές συνέπειες ενός ενδεχόμενου χωρισμού. Δημοσιεύματα επικαλούνται τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας για την κοινοκτημοσύνη περιουσίας που αποκτάται κατά τη διάρκεια του γάμου, εκτιμώντας ότι η Λόρι θα μπορούσε να διεκδικήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάτι που αποτελεί για την ώρα υποθετικό σενάριο.

Για τον Τζένσεν, η Λόρι δεν υπήρξε απλώς η σύντροφος της ζωής του. «Ηταν μαζί μου σε κάθε βήμα της Nvidia», έχει πει, περιγράφοντας την παρουσία της σε κάθε συνέδριο, κάθε ομιλία και κάθε σημαντική στιγμή της εταιρείας. Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει τη γνωριμία τους «το σημαντικότερο γεγονός της ζωής του».