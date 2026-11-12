Πίσω από τις λέξεις η αυτοδυναμία

Πίσω από όσα φανερά λέει ένας εν ενεργεία Πρωθυπουργός υπάρχουν πάντα οι μύχιες στρατηγικές. Από τον κανόνα δεν ξέφυγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο travel.gr.

Μπορεί με μια πρώτη ματιά όσα εδώ είπε να είναι αυτονόητα και δη προεκλογικά, όμως και σημειολογία έχουν και βαθύτερες αποχρώσεις και νοήματα.

Τουλάχιστον έτσι τα διαβάζει η στήλη. Για παράδειγμα και στο επίμαχο και τρέχον θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είπε πως η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ είναι κατ’ αρχάς ευρωπαϊκό έργο.

Πράγμα σαφές και σωστό, που θα έπρεπε να έχει αποσαφηνιστεί από την αρχή, προτού μεταμορφωθεί σε μείζον εθνικό ζήτημα από πολλές πλευρές. Και αυτό είναι ευθύνη της δικής του κυβέρνησης.

Η ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών, που θα γίνει στους πολιτικούς αρχηγούς, επίσης είναι στο ορθό πλαίσιο και τελικά δεν ήταν παράλογο από τις δυνάμεις τουλάχιστον της προοδευτικής αντιπολίτευσης που ζητούσαν διαύγεια και διαφάνεια στο όλο θέμα.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πως τα σχήματα συνεργασίας με μικρότερα κόμματα έχουν χαμηλότερη – να το πούμε έτσι – αποτελεσματικότητα. Βεβαίως εδώ σηκώνει μια υποσημείωση.

Είναι προφανές ότι θέτει ζήτημα αυτοδυναμίας για την παράταξή του. Και από τη μεριά του κάνει καλά. Από την άλλη μπορεί να ρωτηθεί αν αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν ήταν εκείνες που οδήγησαν τη χώρα στη δημοσιονομική κρίση; Και πάμε στο ζουμί της πρόσφατης δημόσιας παρέμβασής του.

Διευκρίνισε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί κι πως η ευθύνη της μη σύμπραξής τους οφείλεται στη Χαριλάου Τρικούπη και στη συνεδριακή απόφασή της για μη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία.

Μα λέγοντας ανοιχτά πως τη μόνη πολιτική δύναμη που θα έβλεπε, με έναν τρόπο, φιλική σε μία συμπόρευση, στην πραγματικότητα επιχειρεί στρατηγικά να διεμβολίσει το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ και να προσεταιριστεί πιο επιθετικά τα κεντρώα τμήματα που στο τέλος θα ζυγίσουν την κυβερνησιμότητα της χώρας.

Επανέλαβε, δε, ξανά ως κατώτατο πήχη το εκλογικό 25%. Προφανώς η εκφώνηση αυτή απευθύνεται στο εσωτερικό της δικής του παράταξης περισσότερο παρά στους αντιπάλους. Είναι, δε, ενδιαφέρον ως μία συλλογική αποτίμηση των διακυβερνήσεών του πως περιέγραψε ότι τώρα πια τη χώρα μας τη σέβονται περισσότερο στο εξωτερικό και δη στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Δυνητική αποστροφή υποψηφιότητας θα λέγαμε μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής θέσης για τον ίδιο. Το παράλληλα πιο ζουμερό είναι πως ο κ. Μητσοτάκης ευθέως έθεσε ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας πως και πριν από το 2023 έδιναν χαμηλότερα νούμερα για τη ΝΔ και τελικά πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.

Συνηθίζουμε να λέμε ότι η αντιπολίτευση αμφισβητεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή τα βάζει με τους δημοσκόπους – όπως το ΠΑΣΟΚ – αλλά εδώ έχουμε μια πιο ορατή και διακριτή θέση για την οποία δεν έχουμε δει την ίδια κριτική. Ισως πάλι κάποιος θα πει: Παρακινδυνευμένες δημοσιογραφικές ερμηνείες μιας συνέντευξης.

Αυτός, Αυτή, Αυτό: Σκέιτ

Και θα έρθει στη χώρα μας για γυρίσματα μεγάλης ταινίας και θα κάνει τον βετεράνο του σκέιτ. Θα ήταν πολύ στερεοτυπικό να επαναλαμβάναμε τι γιγάντια διαφήμιση για την Ελλάδα αποτελεί το να έρθει εδώ για γυρίσματα ο κορυφαίος σταρ Αλ Πατσίνο. Θα ήταν όμως σημαντικό να επαναλάβουμε τη σημασία που είχε η ιστορία του ΕΚΚΟΜΕΔ – σύμφωνα με πληροφορίες θα αποτελεί συμπαραγωγό της ταινίας – πράγμα που έχει δρομολογήσει εδώ και πολλά χρόνια τα γυρίσματα ταινιών και σειρών με φόντο και ντεκόρ την Ελλάδα. Τις λακκούβες της πόλης μόνον πρόσεχε σύντροφε Αλ.

#Hashtag: Φρουρές

Φωτογραφία του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην Ξάνθη. Φερόμενο γεύμα επίσης του προέδρου του Eurogroup και υπουργού με τον κ. Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες.

Αν δεν αποτελούν αυτά την είδηση των δύο τελευταίων εβδομάδων, η στήλη δεν έχει λόγο να γράφεται. Και όχι μόνον γιατί ο Πιερρακάκης δείχνει να γεφυρώνει με την παραδοσιακή φρουρά της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά και γιατί ενόψει εκλογών είναι προφανές ότι χωρίς τους παλιούς η κεντροδεξιά παράταξη δεν μπορεί να πορευθεί. Η ιστορία του Αντώνη Σαμαρά έχει ήδη κοστίσει πολύ στη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται πως λοξά αλλά σωστά ο νέος που θα μπορούσε να συνομιλήσει με το DNA της πολυκατοικίας θα ήταν κάποιος που δεν ανήκει σε αυτό.