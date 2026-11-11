Το έγκλημα

Οχι έναν ούτε δύο, αλλά εννιά λόγους προέβαλε την περασμένη Κυριακή η αρθρογράφος των «Sunday Times» Σέιν Ουότσον για να δικαιολογήσει ότι την τελευταία εβδομάδα δεν είχε κάνει σεξ.

Το πρώτο πράγμα που έκανα φυσικά ήταν να αναζητήσω την ηλικία της, αλλά το μόνο που βρήκα είναι πως συχνά γράφει ότι διάγει την έκτη δεκαετία της ζωής της, κάτι που καθιστά ακόμη πιο προκλητική την εξομολόγησή της, αφού σύμφωνα με τις έρευνες αυτοί που κάνουν λιγότερο σεξ στην εποχή μας είναι οι νέοι, οι Βρετανοί 16 ως 24 ετών για παράδειγμα που δηλώνουν «σεξουαλικά ενεργοί» έχουν μειωθεί την τελευταία επταετία από το 68% στο 44%.

Αλλά ας μείνουμε στη Σέιν. Ο πρώτος λόγος που επικαλέστηκε για την πολυήμερη σεξουαλική αποχή της είναι η υστερία με τις τηλεοπτικές σειρές: σου τρώνε χρόνο και, ειδικά αν δεις μια λυπητερή σειρά, δεν μπορείς μετά να κάνεις έρωτα με τίποτα.

Ο δεύτερος είναι να είσαι μέλος μιας λέσχης ανάγνωσης και να πρέπει να έχεις τελειώσει οπωσδήποτε ένα ογκώδες βιβλίο μέχρι την επομένη.

Ο τρίτος είναι να κάνεις οικονομία στη θέρμανση: το πάπλωμα ζεσταίνει, αρκεί να μην κάνεις περιττές κινήσεις.

Ο τέταρτος είναι να έχουν κάνει δώρο στον σύντροφό σου ένα βιβλίο μαγειρικής με έμφαση στις πικάντικες συνταγές: μετά δεν μπορείς να κουνήσεις.

Ο πέμπτος είναι να έχεις κατεβάσει μερικά ποτήρια κρασί, κάτι που σου προκαλεί αρχικά ευφορία, αλλά στη συνέχεια θυμό.

Ο έκτος είναι να έχεις ήδη μπει στους χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, που σε απορροφούν πλήρως. Ο έβδομος είναι να έχεις κάνει το απόγευμα γυμναστική με βάρη: είσαι πτώμα.

Ο όγδοος είναι να έχει ανεβεί το σκυλί στο κρεβάτι και τα σεντόνια να έχουν χώμα. Και ο ένατος, να έχεις προειδοποιήσει ότι το βάζο είναι εύθραυστο και παρά ταύτα να κατάφερε να το σπάσει: ε, να μη σε πιάσουν τα νεύρα σου;

Αγγλικές σάχλες: ας γνώριζε η συνάδελφος έναν κατάσκοπο και θα έβλεπε πόσο εύκολα θα της ερχόταν η διάθεση – ειδικά αν δεν υποπτευόταν ότι ήταν κατάσκοπος.

Τον καημένο τον Τζένσεν Χουάνγκ! Ποιο ήταν το έγκλημά του; Καψουρεύτηκε, αν και παντρεμένος, και κυρίως αν και CEO της Nvidia, την κινέζα επιχειρηματία Αλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λι, που φαίνεται ότι ήταν κατάσκοπος.

Και πού να το ‘ξερε; Οπως γράφουν σε κύριο άρθρο τους οι Financial Times, το σεξ είναι σχεδόν πάντα παρόν όταν συγκλίνουν η εξουσία, το χρήμα και η πολιτική. Ε, αυτή τη φορά φαίνεται πως υπήρχε και μια εκρηκτική εσάνς κατασκοπείας. Aς πρόσεχε η εταιρεία του κι ας μην του είχε δώσει τόσο εκτεταμένες εξουσίες.

Πρέπει να πέρασε καλά πάντως τον τελευταίο χρόνο. Και δεν είχε και να χολοσκά αν ανέβαινε το σκυλί στο κρεβάτι.