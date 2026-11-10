Υπόθεση Nvidia: Πώς η «Κινέζα κατάσκοπος» ύφανε το δίχτυ γύρω από τον Χουάγκ – Και πώς έπεσε η ίδια στην παγίδα

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη υπόθεση απιστίας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο 63χρονος συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσιγκτον: η γυναίκα με την οποία παραδέχθηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση φέρεται, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες με αποστολή να αποκτήσει πρόσβαση στον ίδιο και στο περιβάλλον του.

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, δεν είναι συγγενής του επικεφαλής της Nvidia. Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε στον χώρο των κινεζικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, εργάστηκε ως τηλεοπτική δημοσιογράφος, στη συνέχεια στην ιδιωτική τράπεζα της HSBC και στην επενδυτική CITIC Securities.

Αργότερα ανέπτυξε επιχειρηματικό δίκτυο στη Σαγκάη, με στενούς δεσμούς με επενδυτές και εταιρείες τεχνολογίας.

Το μεγάλο της επιχειρηματικό βήμα ήταν η Megaspeed International, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους και στα κέντρα δεδομένων.

Το 2023, αξιοποιώντας εταιρικά σχήματα μέσω των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και της Σιγκαπούρης, απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας, που προηγουμένως συνδεόταν με την κινεζική εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών 7Road.

Τέσσερις ημέρες μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, η Megaspeed εντάχθηκε στο δίκτυο συνεργατών cloud της Nvidia.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την πρόσβαση σε εξαιρετικά προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία η Ουάσιγκτον είχε απαγορεύσει να πωλούνται απευθείας σε κινεζικές εταιρείες.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη ήταν εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Megaspeed αγόρασε μικροτσίπ Nvidia αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων μεταξύ 2024 και 2026.

Μεγάλος πελάτης της ήταν ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, ενώ το επιχειρηματικό της δίκτυο συνδεόταν με επενδυτές και εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Την ίδια περίοδο, όμως, η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να εξετάζει εάν η Megaspeed λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για την παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές.

Το υπουργείο Εμπορίου έστειλε ελεγκτές σε κέντρο δεδομένων της εταιρείας στη Σιγκαπούρη, ενώ οι αρχές της Ταϊβάν παρακολουθούσαν τις μετακινήσεις της Άλις Χουάνγκ.

Το 2025, οι αρχές της Σιγκαπούρης την ανέκριναν στο πλαίσιο έρευνας για ψευδείς δηλώσεις εισαγωγών και της απαγόρευσαν προσωρινά την έξοδο από τη χώρα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι New York Times, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί η προσωπική της εμπλοκή στις συγκεκριμένες παραβάσεις.

Περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών

Η υπόθεση πήρε εντελώς διαφορετική διάσταση όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν ότι η Άλις Χουάνγκ αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών και ότι είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Αμερικανικό απόρρητο υπόμνημα φέρεται να περιέγραφε την προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση στον Τζένσεν Χουάνγκ και να συγκεντρώνει πληροφορίες.

Η σχέση τους είχε αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες, με συναντήσεις στη Σιγκαπούρη, τη Σαγκάη, την Ταϊπέι και την Καλιφόρνια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι είχε επικοινωνήσει με τον Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της Nvidia τού είπε ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση φερόταν να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι ο επιχειρηματίας δεν θα βγει «τσαλακωμένος» από την υπόθεση, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο υψηλής ποιότητας.

Ο Χουάνγκ συγκαταλέγεται στους στενότερους τεχνολογικούς συμμάχους του Αμερικανού προέδρου, έχει συμμετάσχει στο Συμβούλιο Επιστημονικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου και, σύμφωνα με τη New York Post, προσέφερε 25 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο άνδρες έχουν εμφανιστεί μαζί σε σειρά υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων, ενώ ο επικεφαλής της Nvidia έχει ασκήσει πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση για να επιτραπεί η πώληση προηγμένων επεξεργαστών στην κινεζική αγορά.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση περνά και στο Κογκρέσο.

Οι πρόεδροι τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Χουάνγκ να συμμετάσχει σε κλειστή ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα για τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ και τα πρωτόκολλα ασφαλείας της εταιρείας απέναντι στην ξένη κατασκοπεία.

Η Nvidia έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, ενώ η Κίνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.