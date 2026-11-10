Nvidia: Πάρτι στο διαδίκτυο με AI βίντεο για τη σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο

Τα AI βίντεο με τη «kiss cam» των Coldplay και το meme με το αναδιπλούμενο iPhone

Το ερωτικό και κατασκοπευτικό σκάνδαλο που έχει συνδεθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει γίνει θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να επιστρατεύουν τη δημιουργικότητά τους και την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν χιουμοριστικά βίντεο και εικόνες.

Η αποκάλυψη ότι ο Χουάνγκ παραδέχθηκε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει και το FBI, καθώς οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σχέση να συνδέεται με προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για τον επικεφαλής της Nvidia.

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Jensen Huang was caught on camera cheating. https://t.co/BrWVdsJ0UF — TrendingTrolls (@TrendingTrol) November 9, 2026

Τα AI βίντεο με τη «kiss cam» των Coldplay

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη βίντεο που αναπαριστούν με χιουμοριστικό τρόπο την υποτιθέμενη σχέση. Σε ένα από αυτά, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζένσεν Χουάνγκ εμφανίζεται να αγκαλιάζει την Άλις Χουάνγκ στη μεγάλη οθόνη ενός σταδίου, σε μια σκηνή που θυμίζει τη γνωστή «kiss cam» σε συναυλία των Coldplay.

Η αναφορά παραπέμπει στο περιστατικό του Ιουλίου του 2025, όταν η κάμερα ενός σταδίου στη Βοστώνη κατέγραψε τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον, μαζί με την επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, Κριστίν Κάμποτ. Το βίντεο έγινε viral, ενώ ακολούθησαν η απομάκρυνση του Μπάιρον από τα καθήκοντά του και η παραίτηση της Κάμποτ.

最新影片流出，巴塞罗那SC对阵德尔芬的比赛现场，老黄和小三黄乐在一起观赛正好被大屏幕捕捉到，当时俩人正在激情舌吻，足球比赛的直播画面应该不会造假吧？ https://t.co/P4h7tcqqjh Διαφήμιση Διαφήμιση — 网上邻居 (@Ai20777) November 9, 2026

Σε ένα άλλο βίντεο, κινεζικής προέλευσης, το υποτιθέμενο ζευγάρι εμφανίζεται στις εξέδρες γηπέδου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπαρτσελόνα SC – Ντελφίν. Οι δύο πρωταγωνιστές φαίνεται να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, ενώ η εικόνα προβάλλεται στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.

Το meme με το αναδιπλούμενο iPhone

Ένα ακόμη χιουμοριστικό meme αξιοποιεί την εικόνα του νέου αναδιπλούμενου smartphone της Apple, που παρουσιάζεται ως iPhone Duo. Στην εξωτερική οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ο Τζένσεν Χουάνγκ μαζί με τη σύζυγό του, Λόρι.

Όταν το κινητό ξεδιπλώνεται, η εικόνα επεκτείνεται και αποκαλύπτει την Άλις Χουάνγκ να ακουμπά τρυφερά στον ώμο του. Πρόκειται για ακόμη μία σατιρική αναπαράσταση της υπόθεσης, η οποία έχει κατακλύσει τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/DFspFhQf9u Διαφήμιση — 😈 Xavier ✞ (@RealXavier011) November 9, 2026

Οι υποψίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους της Nvidia την Κυριακή, έπειτα από δημοσιεύματα που συνέδεαν τη γυναίκα με υποθέσεις κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται ότι το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας στρατολόγησε την Άλις Χουάνγκ, με στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον 63χρονο επικεφαλής της Nvidia και να επηρεάσει τη στάση του σχετικά με την πώληση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικές εταιρείες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύει πως τέθηκαν σε κίνδυνο εταιρικά μυστικά ή η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς.

Η υπόθεση έχει ανοίξει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών να επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες της Nvidia ή να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας.