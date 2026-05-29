Δύο χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, οι μνήμες από τη μαγική βραδιά της 29ης Μαΐου 2024 παραμένουν ζωντανές στον Πειραιά.

Ο άνθρωπος που οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της Ευρώπης, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έστειλε το δικό του μήνυμα στα «ΝΕΑ», θυμούμενος τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα και κυρίως την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας στην OPAP Arena.

Το μήνυμα του Χοσέ Μεντιλίμπαρ στα «ΝΕΑ» για τα «γενέθλια» του Conference League:

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τότε που ο Ολυμπιακός, η κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα της Ελλάδας, κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference League, σε έναν αμφίρροπο τελικό εναντίον της Φιορεντίνα. Ηταν μια ξεχωριστή μέρα για μένα. Ημασταν στον σύλλογο μόνο τρεις μήνες. Ηταν ένας εξαιρετικός τελικός, που παίχτηκε στην Αθήνα, μπροστά στους οπαδούς μας που μας έδωσαν τη δύναμη και την υποστήριξη για να κατακτήσουμε αυτόν τον πολυαναμενόμενο τίτλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πανηγυρισμούς και την αγάπη των οπαδών».