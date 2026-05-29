«Η αλήθεια είναι όταν είδα το εαυτό μου στο VIDEO είμαι φοβερά παράφωνος. Αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη τη στιγμή λέω ας αφήσουμε τον εαυτό μας για να είμαστε και λίγο γελοίοι». Ετσι σχολίασε ο κόουτς Μπαρτζώκας, το γεγονός ότι επιχείρησε να τραγουδήσει ένα σύνθημα μαζί με τον κόσμο.

Ενας άνθρωπος σεμνός και ταπεινός που παραμένει έτσι και μετά την κατάκτηση της 2ης Euroleague της καριέρας του. Μα δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, είναι οι οικογενειακές καταβολές, είναι η στάση ζωής και φιλοσοφίας που υπηρετεί, είναι ο χαρακτήρας του που δεν αλλάζει, απλά ωριμάζει με τα χρόνια.

«Παλιάς κοπής αριστερός, με αρχές και ήθος» μας είπε μια φίλη, που τον γνωρίζει από παιδάκι, καθώς ο σύζυγός της ήταν συναγωνιστής με τον πατέρα του κόουτς. Πολλοί του καταλογίζουν εμμονές ή την εκρηκτική του συμπεριφορά στον πάγκο (ενώ εκτός αυτού, είναι απίστευτα ντροπαλός όπως για παράδειγμα το θέμα με το τραγούδι που αναφέραμε πιο πάνω) αλλά τελικά ποιον ενοχλεί;

Ναι κάποιες φορές μπορεί η συμπεριφορά του στο γήπεδο να ξεφεύγει, αλλά όταν σου βρίζουν και την οικογένεια συνεχόμενα για ώρα δεν είναι εύκολο να κρατήσεις πάντα την ψυχραιμία σου. Το έχει δουλέψει και το δουλεύει, αλλά η πραγματική δουλειά του είναι αυτό που παρουσίασε (και εφέτος) με τον Ολυμπιακό.

Δικαιώθηκε με την ομάδα του που έπαιξε και πάλι το καλύτερο μπάσκετ σε όλη τη χρονιά όπως είχε κάνει και το 2023. Ομως τότε στο Κάουνας το σουτ του Γιουλ, αν και είχε κρεμασμένα τα τεράστια χέρια του ο Φαλ πάνω του, βρήκε στόχο και ο κόουτς και η ομάδα ήταν… αποτυχημένοι. Και ας έπαιξε σε όλο σχεδόν τον τελικό (τότε) πολύ καλύτερα ο Ολυμπιακός.

Στον τελικό της Αθήνας, δεν ήταν το ίδιο καλός σε όλο σχεδόν τον τελικό (όπως στο Κάουνας) ο Ολυμπιακός αλλά το αμαρκάριστο σουτ του Φελίζ δεν βρήκε στόχο και τώρα ήρωας ο Μπαρτζώκας και ο Ολυμπιακός.

Και όμως ο κόουτς και στις δύο αυτές χρονιές, είχε παρουσιάσει με διαφορά την καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού μέσα στη χρονιά κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό απ’ όλους στην Ευρώπη.

Ποιος είναι εδώ ο παράφωνος; Ο κόουτς σίγουρα όχι. Οσο και αν ένα σουτ (εύστοχο ή άστοχο) μπορεί να αλλάξει ολόκληρες καριέρες.