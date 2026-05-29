Σε ένα νέο σημαντικό βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προχώρησαν χθες οι HELLENiQ ENERGY και Chevron, το οποίο είναι στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση Περιοχή 10 «Block 10», η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους. Μάλιστα οι δύο εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου (Operator) από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Ειδικότερα η κίνηση αυτή αφορά την απόκτηση από τη Chevron ποσοστού 70% από τη HELLENiQ ENERGY, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και υπό την αίρεση των προβλεπόμενων εγκρίσεων, η συμμετοχή στην παραχώρηση θα διαμορφωθεί σε 70% για τη Chevron και 30% για τη HELLENiQ ENERGY, ενώ η Chevron θα αναλάβει και τον ρόλο του εντολοδόχου.

Η τρίτη φάση

Τα ερευνητικά προγράμματα για την 1η και τη 2η ερευνητική φάση του βασικού σταδίου έρευνας έχουν ήδη ολοκληρωθεί, και εκκρεμεί η απόφαση εισόδου στην 3η και τελευταία ερευνητική φάση που αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρησης.

Ηδη η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί, παράλληλα, και αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, προκειμένου η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες και να συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα δεδομένα που θα αποκτηθούν από τις γειτονικές περιοχές παραχώρησης, καθώς οι αποφάσεις των εταιρειών λαμβάνονται πάντα με γνώμονα τη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Επί της ουσίας δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος ερευνών που αυξάνει το ενδεχόμενο εύρεσης κοιτασμάτων.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων θα λάβει χώρα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις τεχνικές απαιτήσεις και στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

Η αμερικανική εταιρεία Chevron και η HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ψήφος εμπιστοσύνης

«Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας» ανέφερε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.