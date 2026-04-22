Η νίκη επί του Βόλου έριξε κάπως τους τόνους στους Θεσσαλονικείς και έχει μετριάσει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό τους εξαιτίας της φετινής πορείας. Οι Κίτρινοι ελπίζουν ξανά για την 5η θέση, έστω και αν θα πρέπει να περιμένουν μερικά 24ωρα ακόμα για να μάθουν εάν αυτή θα δώσει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο ή αν αυτό θα καταλήξει στον ΟΦΗ μέσω του Κυπέλλου.

Εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει πάρει το… καλάθι του και συλλέγει τα κέρδη από το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Κέρδη τα οποία για τον έλληνα τεχνικό δεν περιορίζονται μόνο στο προφανές. Δηλαδή στους τρεις βαθμούς.

Ο έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει ακόμη ένα άλμα βελτίωσης. Πολλές ευκαιρίες και τρία γκολ – για πρώτη φορά φέτος – που μαρτυρούν την πρόοδο μίας πολύπαθης επίθεσης. Ο Αρης γίνεται πιο παραγωγικός πλέον και στο σκοράρισμα, με τη βάση για τον Γρηγορίου να είναι ο άλλος τομέας στον οποίο διακρίνει βελτίωση και συγκεκριμένα εκείνον της φυσικής κατάστασης.

Τα πρώτα 25 λεπτά των δύο ημιχρόνων του πρόσφατου αγώνα με τον Βόλο χαρακτηρίστηκαν από έναν Αρη υψηλών εντάσεων και πίεσης στον αντίπαλο. Αυτό ακριβώς το οποίο θέλει να βλέπει ο Γρηγορίου και σε αυτή τη νέα διακοπή θα προσπαθήσει να εξελίξει.

Πρόκειται, άλλωστε, για την τελευταία ευκαιρία που έχει να διορθώσει τις ανορθογραφίες που άφησε η θητεία του Μανόλο Χιμένεθ, πριν από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της σεζόν. Ενα καρέ αγώνων μέσα σε δύο εβδομάδες και δίχως την πολυτέλεια χρόνου για δουλειά η οποία υπάρχει αυτή την περίοδο.

Ικανοποίηση για την απόδοση

Πέραν της συνολικής εικόνας, στον Αρη χαμογελούν και για την ανοδική απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών. Καντεβέρε και Πέρεθ είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, αφού μέχρι πριν από 2 μήνες ήταν… τελειωμένοι στις συνειδήσεις των περισσοτέρων.

O Γρηγορίου τρίβει τα χέρια του και για τον Χόνγκλα, ο οποίος σταθεροποιεί την απόδοσή του στα επίπεδα που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας όταν τον έφερναν στη Θεσσαλονίκη. Και πρώτος απ’ όλους ο Ρούμπεν Ρέγες, ο οποίος επέμενε για την απόκτηση του Καμερουνέζου από το περασμένο καλοκαίρι.