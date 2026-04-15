Μπορεί το πρωτάθλημα να συνεχίζεται και να θέλουμε ακόμα πέντε αγωνιστικές στα play offs προκειμένου να ολοκληρωθεί η σεζόν, πλην όμως στον Παναθηναϊκό έχουν αρχίσει ήδη τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Κυρίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα εξωαγωνιστικά ζητήματα περισσότερο, όπως ο Κοτσόλης, ο Μπαλντίνι και ο Κορόνα, οι οποίοι καλούνται να χτίσουν το ερχόμενο καλοκαίρι την ομάδα της χρονιάς 2026-2027, τελευταία πριν μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, ένα γήπεδο που χτίζεται πλέον με γοργούς ρυθμούς. Ενα από τα ονόματα που εδώ και καιρό «παίζει» στα ρεπορτάζ του Τριφυλλιού ενόψει καλοκαιριού είναι αυτό του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, καθώς ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ενισχυθεί στο δεξί άκρο της άμυνας και ο δεξιός μπακ του Λεβαδειακού ήταν ίσως ο κορυφαίος στη θέση του στο φετινό πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική του παρουσία, τα νούμερα που έχει (δέκα ασίστ!) αλλά και το γεγονός πως πρόκειται για Ελληνα με τον Παναθηναϊκό να είναι σε διαδικασία ελληνοποίησης του ρόστερ του (φάνηκε και τον Γενάρη με Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη) κάνουν το… πακέτο του Τσάπρα αρκετά ελκυστικό και σίγουρα αυτό το καλοκαίρι θα υπάρξει κινητοποίηση από την πλευρά των Πράσινων για τον ποδοσφαιριστή. Κάποιοι επιμένουν ότι ο 24χρονος μπακ έχει κλείσει ήδη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Τουλάχιστον για την ώρα. Υπάρχει και η άποψη πως η υπόθεση του Τσάπρα είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, μια άποψη που μοιάζει πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Τι σημαίνει αυτό το «είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού»; Οτι το Τριφύλλι σε περίπτωση που ο Λεβαδειακός ορίσει μια συγκεκριμένη τιμή για τον παίκτη, έχει τον πρώτο λόγο να τον αποκτήσει αν δώσει τα χρήματα. Ακόμα και αν υπάρξει ίδια προσφορά από άλλη ομάδα. Μόνο σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερα χρήματα τα οποία ο Παναθηναϊκός δεν θελήσει να φτάσει, θα υπάρξει ανατροπή δεδομένων για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πάντως μοιάζει να προετοιμάζεται για το πιο «καυτό» καλοκαίρι της καριέρας του. Και δεν μιλάμε μόνο για ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες, αλλά και από το εξωτερικό, μιας και ήταν αρκετές οι φορές μέσα στη σεζόν που ήρθαν ξένοι σκάουτερ για να τον παρακολουθήσουν και έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα έχουν ξεχωρίσει τον Τσάπρα, θα επιχειρήσουν να τον κλείσουν και να τον κάνουν δικό τους, αλλά δεν πρόκειται να μπουν σε πλειστηριασμό, όπως δεν έχουν κάνει με κανέναν παίκτη έως τώρα.

Επιστροφή και… ντέρμπι

Το εορταστικό κλίμα του Πάσχα ανήκει πλέον στο παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Πράσινοι έχουν πιάσει ξανά δουλειά με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (19/4, 21:00) κόντρα στον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League.

Οι προπονήσεις συνεχίστηκαν το πρωί της Τρίτης στο Κορωπί, με τον Σωτήρη Κοντούρη να ολοκληρώνει το πρόγραμμα των θεραπειών και να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Από την άλλη, ο Ερικ Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε με το ειδικό του πρόγραμμα, ενώ ο Γιώργος Κάτρης ακολούθησε θεραπεία και ατομικό. Ο Αχμέντ Τουμπά ήταν ξανά απών με άδεια.

Μπενίτεθ

Μεγάλη συνέντευξη στην ιταλική «Gazetta dello Sport» παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μίλησε κυρίως για το ιταλικό πρωτάθλημα και τη μάχη του τίτλου, αλλά αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο φετινός απολογισμός είναι θετικός, αλλά το project είναι μακροχρόνιο. «Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα play offs που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους «16» του Europa League ύστερα από 16 χρόνια. Ο απολογισμός είναι θετικός, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή ενός project που θέλουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ.