Το έδειξε με καμάρι στην τηλεοπτική κάμερα το πτυχίο από το κέντρο ελευθέρων σπουδών ο Μακάριος Λαζαρίδης. Κι έτσι, επιβεβαίωσε όλους εκείνους που τον κατηγορούν ότι κορόιδεψε το Δημόσιο, αφού πληρωνόταν ως επιστημονικός σύμβουλος υπουργείου χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα για τη θέση. Βέβαια, όταν ρωτήθηκε για ένα τιτίβισμα στο οποίο έγραφε «όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο», είπε ότι μπέρδεψε το «μ» με το «ν». Ε, λογικό. Δεν είναι εύκολη διαδικασία να οργανώνεις τις γνώσεις σου με τέτοιο επίπεδο μόρφωσης, σου προκαλεί σύγχυση καμιά φορά.

Συνεδρίαση

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ενημέρωσε το πανελλήνιο πως η επόμενη συνεδρίαση της ΚΟ της συμπολίτευσης προγραμματιζόταν να έχει ως βασικό θέμα συζήτησης τις προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά τώρα, «λόγω και της επικαιρότητας» αποκτά «ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον». Αναμφίβολα. Ολοι θα πάρουν ποπ-κορν για να παρακολουθήσουν πώς ο γ.γ. της, ο οποίος παίζει τον ρόλο του κοινοβουλευτικού μαστιγίου, θα καταφέρει να μαζέψει τους έξαλλους με το Μαξίμου βουλευτές. Είναι μάλλον επικίνδυνη αποστολή αυτές τις μέρες.

Ευθύνες

Δεν πιστεύει η Ρένα Δούρου πως φταίει κι ο Τσίπρας για τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής Αριστεράς. Ολοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εκλογική και δημοσκοπική εξαΰλωση του χώρου, αποφάνθηκε. «Ο πρώην πρωθυπουργός δεν χρειάζεται τσιπροφύλακες, διερμηνείς ή άλλου είδους όψιμους υποστηρικτές – πρώην επικριτές, για να αναλάβει τις δικές του», εξήγησε. Καλά τα λέει η κάποτε δελφίνος του. Αλλωστε, βγαίνει μόνος του και δηλώνει ότι έπρεπε να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τράπεζες. Τι άλλο να κάνει για να ομολογήσει πως παραμένει αναξιόπιστος;

Μιμήσεις

Οι τηλεθεατές ανακάλυψαν χθες ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει και ταλέντο στις μιμήσεις. Φρόντισε να τους το δείξει η ίδια, μπας και τσιμπήσουν λίγο τα πεσμένα ποσοστά του κόμματός της. Βέβαια, η αρχηγός της Φωνής Λογικής δεν υπολόγισε σωστά πώς θα μπορούσε να γράψει αυτή της η απόπειρα. Γιατί η πολιτική περσόνα που επέλεξε να διακωμωδήσει έτσι δεν απέχει πολύ απ’ τη δική της πολιτική προσωπικότητα. Τις χωρίζει η ιδεολογία, τις ενώνουν οι μέθοδοι.