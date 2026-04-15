Μια εικόνα. Η ελληνική αστυνομία στρατολογεί εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια μετανάστες από χώρες όπως το Πακιστάν, η Συρία και το Αφγανιστάν για να απωθούν βιαίως άλλους μετανάστες πέρα από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, έγραψε χθες το BBC, επικαλούμενο αστυνομικά έγγραφα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι παράνομες αυτές επαναπροωθήσεις ως και εκατοντάδων ανθρώπων κάθε εβδομάδα συνοδεύονται από ξυλοδαρμούς, ληστείες, ακόμη και σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ο έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς, μολονότι δεν είναι η πρώτη φορά που προβάλλονται με τεκμηριωμένο τρόπο από διάφορα μέσα.

Η αντίθετη εικόνα. Υστερα από πολυετή προετοιμασία από εκατοντάδες οργανώσεις και 600.000 ανθρώπους, η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε χθες το βασιλικό διάταγμα για τη νομιμοποίηση μισού εκατομμυρίου παράτυπων μεταναστών. «Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας, που οι γιοι τους και οι κόρες τους πάνε σχολείο με τα παιδιά μας, που δίνουν ζωή στις πόλεις μας, στους δρόμους μας, και που από σήμερα θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις», είπε η υπουργός Συμπερίληψης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης Ελμα Σάιθ. O ίδιος ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο ότι η νομιμοποίηση αυτή ζητήθηκε από πολλές πλευρές, μεταξύ των οποίων η Εκκλησία και οι εργοδοτικές οργανώσεις, και ότι η μετανάστευση συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση του «δημογραφικού χειμώνα».

Μια προσέγγιση. Τη διαφωνία του με οποιαδήποτε συζήτηση ότι το μεταναστευτικό θα λύσει το δημογραφικό εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Οπως είπε, το δημογραφικό θα λυθεί όταν γεννηθούν περισσότεροι Ελληνες.

Μια κραυγή αγωνίας. «Καμιά γέννηση στο 86% των δήμων το α’ δίμηνο του 2026», σημείωνε χθες ελληνική εφημερίδα σε γιγαντότιτλό της, επικαλούμενη στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών από τα ληξιαρχεία όλης της χώρας. Η εφημερίδα, που ιδεολογικά τάσσεται κατά των μεταναστών, δημοσιεύει απόψεις καθηγητών που εντοπίζουν το πρόβλημα στην ανεπάρκεια του ελληνικού συστήματος διακυβέρνησης, στην ερήμωση της υπαίθρου και στο υψηλό κόστος ανατροφής των παιδιών. Είμαστε λοιπόν καταδικασμένοι;

Μια άλλη προσέγγιση. Η συνεισφορά των μεταναστών στις γεννήσεις είναι υψηλή, τονίζει ο καθηγητής Δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης σε ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ της Εύης Σαλτού που δημοσιεύτηκε στα χθεσινά «ΝΕΑ». Χωρίς αυτούς, λέει, η μείωση του πληθυσμού μας θα είχε ξεκινήσει πριν από το 2011 και η γήρανση θα ήταν ταχύτερη. Η εξήγηση είναι διπλή. Πρώτον, το ποσοστό των αλλοδαπών γυναικών σε αναπαραγωγικές ηλικίες είναι πολύ υψηλότερο στον συνολικό πληθυσμό των γυναικών με μη ελληνική υπηκοότητα από εκείνο των Ελληνίδων αντίστοιχης ηλικίας στον συνολικό γυναικείο πληθυσμό των Ελληνίδων (39,6% έναντι 29,7%). Δεύτερον, οι αλλοδαπές κάνουν περισσότερα παιδιά από τις Ελληνίδες.

Συμπέρασμα. Ο Σάντσεθ κατάλαβε και έλαβε μέτρα. Εμείς, πάλι, κάνουμε pushbacks.

