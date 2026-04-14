Η Meta Platforms αναπτύσσει εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ για να αλληλεπιδρά με τους υπαλλήλους, ανέφεραν οι «Financial Times». Η εταιρεία εργάζεται πάνω σε φωτορεαλιστικούς, τρισδιάστατους χαρακτήρες με ΤΝ, με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Πρόσφατα άρχισε να δίνει προτεραιότητα σε χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης του Ζάκερμπεργκ.

Ο ίδιος φέρεται να συμμετέχει προσωπικά στην εκπαίδευση και δοκιμή «λειτουργίας» του προσωπικού του αυτού μοντέλου, το οποίο θα μπορούσε να συνομιλεί και να αλληλεπιδρά με τους υπαλλήλους. Ο χαρακτήρας εκπαιδεύεται στους τρόπους, τον τόνο και τις δημόσια διαθέσιμες δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου, καθώς και στις πρόσφατες σκέψεις του σχετικά με τις στρατηγικές της εταιρείας, ανέφερε το δημοσίευμα των «FT».

Ο Meta έχει ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο για να αναπτύξει την αποκαλούμενη «προσωπική υπερνοημοσύνη» και να προλάβει τους αντιπάλους του όπως η OpenAI και η Google στην κατασκευή πρωτοποριακών μοντέλων ΤΝ. Ο Ζάκερμπεργκ έχει επιβλέψει προσωπικά τα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και έχει κάνει σημαντικές και πολύ ακριβές προσλήψεις για να ενισχύσει τα αντίστοιχα τμήματα της Meta Platforms.

Εκατοντάδες παράνομα supercars

229 πολυτελή αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, συνολικής αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ, κατάσχεσε η ΑΑΔΕ ύστερα από σειρά ελέγχων που πραγματοποίησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) τις ημέρες πριν από το Πάσχα.

Οι έλεγχοι που έγιναν ήταν στοχευμένοι, ύστερα από ανάλυση πληροφοριών από διόδια και τελωνεία και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ανάλυσης κινδύνου. Μεταξύ των δεσμευμένων οχημάτων ήταν αυτοκίνητα μάρκας Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi, Ferrari, με αξίες που φτάνουν έως και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα. Οι παραβάσεις αφορούν μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.

Υπηρεσία μιας στάσης οι συμβολαιογράφοι

Τέλος η Εφορία στις μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς στο εξής την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαδικασίας θα έχουν οι συμβολαιογράφοι. Ετσι οι πολίτες χωρίς καμία άμεση επαφή με την Εφορία, όπως προβλέπει νομοθετική διάταξη που ήδη ψηφίστηκε και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, θα μπορούν να πραγματοποιούν κάθε πράξη μεταβίβασης αφού ο συμβολαιογράφος καθιερώνεται ως υπηρεσία μιας στάσης για τη μεταβίβαση και θα αναζητεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου και τον φόρο μεταβίβασης που αναλογεί.

Παράταση για τα Βραβεία ΕΒΕΑ

Το ΕΒΕΑ προσκαλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του να συμμετάσχουν στα ετήσια Βραβεία ΕΒΕΑ 2026 και να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Η συμμετοχή στα Βραβεία ΕΒΕΑ αποτελεί μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους, να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους στην αγορά. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτωνθα γίνονται δεκτοί έως την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026. Πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων ΕΒΕΑ, τηλ. 210-3625342 e-mail: events@acci.gr

Κοινωνικό καφενείο στο Θριάσιο

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία στην πόλη της Ελευσίνας προχώρησε η HELLENiQ Petroleum, μέλος της HELLENiQ ENERGY. Ως μεγάλος χορηγός, στηρίζει τη λειτουργία του πρώτου κοινωνικού καφενείου στο Θριάσιο, το οποίο απασχολεί άτομα με νοητική αναπηρία.

Το κοινωνικό καφενείο «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» έχει σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση και ομαλή ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας σε ένα προστατευμένο και υποστηριζόμενο χώρο. Μέσα από τη συμμετοχή τους στη λειτουργία του καφενείου, οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν πολύτιμες εργασιακές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στον τομέα της εστίασης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται μέσα από την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία και την καθημερινή επαφή με τους επισκέπτες του χώρου.

Μετάκληση εργαζομένων

Το πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της εύρυθμα οργανωμένης μετάκλησης ικανών εργαζομένων εκεί και όπου αυτοί απαιτούνται «ακολουθώντας διαδικασίες ανάλογες και συμβατές με το επίπεδο αντιμετώπισης του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, μέσω κανόνων, διαδικασιών, καθώς και με την αποφυγή καταστάσεων που δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο» σύμφωνα με τον Πέτρο Μαχά, Founding Partner και Chairman της δικηγορικής εταιρείας Μαχάς & Συνεργάτες, που συνδιοργάνωσε μαζί με την πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα και τη στρατηγική υποστήριξη της Dynamic Staffing Services, το 2nd Annual Workforce Mobility Summit: The Metaklisis Model. Ο H. E. Rudrendra Tandon, πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, επεσήμανε πως «ενώ οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται μια επίσημη διμερή συμφωνία, μια λειτουργική αγορά κινητικότητας εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας έχει ήδη αναπτυχθεί αυθόρμητα, καθοδηγούμενη αποκλειστικά από τη ζήτηση και την προσφορά».

Παράλληλα, τόνισε ότι το κλειδί για την ασφαλή πρόσβαση στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της Ινδίας βρίσκεται στην κατανόηση του οικοσυστήματος των εταιρειών recruitment και στη διάκριση μεταξύ αξιόπιστων συνεργατών. Η Κωνσταντίνα Παπακώστα, γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής θωράκισης του συστήματος και τόνισε ότι διευκολύνοντας τη νόμιμη μετανάστευση, αντιμετωπίζεται στην πράξη η παράνομη μετανάστευση.