Σε νέο στάδιο περνά, όπως όλα δείχνουν, η άσκηση εξουσίας από τον Τζέιμι Ντάιμον στην JPMorgan. Το μεγάλο αφεντικό της ισχυρότερης αμερικανικής τράπεζας έκανε αίσθηση στις αγορές με επιστολή του προς τους μετόχους, με την οποία έκανε όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική παρέμβαση στα γεγονότα.

Ζήτησε από τις ΗΠΑ να «γίνουν ισχυρότερες», όπως είπε, προκειμένου να διατηρήσουν τη στρατιωτική και οικονομική τους ισχύ και περιέγραψε λεπτομερώς τα σχέδια της τράπεζάς του να διαθέσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί. Προειδοποίησε επίσης για μεγάλο κίνδυνο από τις ιδιωτικές πιστώσεις καθώς και για υψηλότερα επιτόκια και πληθωρισμό λόγω του πολέμου.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ντάιμον συνδέονται με την έναρξη δεύτερης από σειρά πρωτοβουλιών της JPMorgan. Η τράπεζα παρουσίασε την «Πρωτοβουλία του Αμερικανικού Ονείρου», η οποία στοχεύει στην επέκταση των οικονομικών ευκαιριών στις τοπικές κοινότητες στις ΗΠΑ. Αυτή ακολούθησε την αποκαλούμενη «Πρωτοβουλία Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας» που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, μέσω της οποίας η JPMorgan δεσμεύτηκε να επενδύσει κατά την επόμενη δεκαετία 1,5 τρισ. δολάρια σε κλάδους που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των ΗΠΑ.

Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν επίσης νέο κεφάλαιο στη διαχείριση της JPMorgan από τον Ντάιμον. Το ενδιαφέρον του για την πολιτική είναι γνωστό και εικασίες ότι μπορεί να μεταπηδήσει σε διοικητικό ρόλο στην Ουάσιγκτον υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, σχολίαζε το Bloomberg.

«Εχουμε την ευθύνη να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση των σωστών πολιτικών, όχι μόνο για την εταιρεία μας αλλά και για τη χώρα και τον κόσμο», έγραψε ο Ντάιμον. «Πολλές εταιρείες θα ευδοκιμήσουν μόνο εάν οι χώρες τους ευδοκιμήσουν».

Ο Ντάιμον, ο οποίος έγινε 70 ετών τον περασμένο μήνα, έχει μετατρέψει την JPMorgan στη μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα αμερικανική τράπεζα της Αμερικής και έχει γίνει ο ισχυρότερος εκπρόσωπος του κλάδου στην πορεία. Οι επιστολές του προς τους μετόχους έχουν στραφεί όλο και περισσότερο σε θέματα πολιτικής πέρα ​​από αυτά που επηρεάζουν άμεσα τον τραπεζικό τομέα.

Στη φετινή επιστολή, η οποία έχει συνολικά 48 σελίδες, η μεγαλύτερη ενότητα έχει τίτλο «Κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν η Αμερική και ο κόσμος». Μεταξύ αυτών των ζητημάτων είναι οι συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο που «θα πρέπει να διαλύσουν οριστικά την ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος είναι ασφαλής», όπως είπε.