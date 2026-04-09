Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει οδηγήσει στα ύψη μόνο τις τιμές αναφοράς του πετρελαίου Brent και του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), αλλά και τις τιμές του ρωσικού πετρελαίου, αφού αγοραστές από όλον τον κόσμο αναζητούν εναγωνίως προμήθειες σε μαύρο χρυσό.

Οι τιμές του ρωσικού αργού διαμορφώνονταν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 και πλέον ετών, με τη Μόσχα να επωφελείται σημαντικά από την παγκόσμια άνοδο των τιμών της ενέργειας που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιράν και τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Μεγάλες πωλήσεις αργού φαίνεται ότι γίνονταν από τη Ρωσία σε χώρες όπως μεταξύ άλλων η Ινδία και η Κίνα – χώρες που παραδοσιακά είναι πελάτες της Μόσχας.

Το Urals, το κύριο μείγμα αργού πετρελαίου εξαγωγής της Ρωσίας το οποίο χρησιμεύει ως δείκτης αναφοράς (benchmark) τιμολόγησης, ξεπέρασε ακόμη και τα 116 δολάρια το βαρέλι. Τα στοιχεία αυτά συγκέντρωσε η Argus Media και παρουσίασε το Bloomberg. Αφορούσαν τις τιμές στις 2 Απριλίου για διακίνηση από το λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής πετρελαίου στις ακτές της βαλτικής χώρας.

Τα νέα σημαντικά αυτά έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο γεμίζουν τα δημόσια ταμεία της Ρωσίας την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Διπλάσια τιμή

Η τιμή του Urals, η οποία σημειωτέον δεν περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο των 59 δολαρίων το βαρέλι που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Ρωσίας για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσα στο 2026.

Πρόσθετα στοιχεία έδειχναν επιπλέον ότι στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα η τιμή της ποικιλίας Urals ξεπερνούσε την περασμένη Πέμπτη τα 114 δολάρια το βαρέλι. Η μέση έκπτωση της τιμής της ποικιλίας Urals από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας σε σχέση με την παγκόσμια τιμή αναφοράς του Brent (Dated Brent) είχε μειωθεί κάτω από τα 27,75 δολάρια το βαρέλι. Η έκπτωση αυτή ήταν η χαμηλότερη από τα μέσα Δεκεμβρίου, έδειχναν τα ίδια στοιχεία του Bloomberg.

Επίσης, μέχρι να φτάσει το πετρέλαιο Ural στην Ινδία, διαπραγματευόταν σε υψηλότερη τιμή (premium) σε σχέση με το Brent. Η τιμή αυτή ήταν διευρυμένη πάνω από τα 6 δολάρια το βαρέλι σε σύγκριση με 3,9 δολάρια που ήταν πριν από δύο εβδομάδες, έδειχναν τα στοιχεία. Δεν είναι σαφές εάν η διαφορά αυτή μεταξύ των τιμών εξαγωγής και παράδοσης (spread) αποδίδονταν στη Ρωσία ή σε άλλους μεσάζοντες.

H Aramco

Ο κρατικός παραγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, η Saudi Aramco, από την πλευρά της αύξησε την τιμή του αργού πετρελαίου Arab Light που διατίθεται προς πώληση από τον Μάιο, επιβάλλοντας premium («καπέλο») 19,50 δολαρίων έναντι των περιφερειακών δεικτών αναφοράς για τα διυλιστήρια στην Ασία, σύμφωνα με το Bloomberg.