Σε μια κίνηση που αποτυπώνει τόσο τη γεωπολιτική ένταση όσο και τη μετάβαση σε νέα οικονομικά εργαλεία, το Ιράν φέρεται να επιβάλλει «διόδιο» για κάθε πλοίο που διασχίζει το Στενό του Ορμούζ, ορίζοντας ως τίμημα ένα δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου — και μάλιστα σε κρυπτονομίσματα. Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της εύθραυστης 14ήμερης εκεχειρίας και δημιουργεί νέα δεδομένα για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το μέτρο, αν εφαρμοστεί πλήρως, μεταφράζεται σε κόστος που μπορεί να φτάσει έως και τα 2 εκατομμύρια δολάρια για μεγάλα δεξαμενόπλοια, επιβαρύνοντας σημαντικά τις μεταφορές πετρελαίου.

Ωστόσο, η επιλογή των κρυπτονομισμάτων δεν είναι τυχαία. Στόχος της Τεχεράνης είναι να αποφύγει πιθανές δεσμεύσεις κεφαλαίων από δυτικές κυρώσεις, δημιουργώντας ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών που δεν ελέγχεται από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν να εφαρμόσουν αυστηρό έλεγχο στα διερχόμενα πλοία, με καταγραφή και επιθεωρήσεις, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν μεταφέρονται στρατιωτικά φορτία. Η πρακτική αυτή ενισχύει τον ρόλο του Ιράν ως de facto ρυθμιστή της κυκλοφορίας στο στενό, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί η εκεχειρία.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Από τη μία πλευρά, η επαναλειτουργία του περάσματος —έστω και υπό όρους— αποτελεί θετική ένδειξη για την αποκατάσταση των ροών ενέργειας. Από την άλλη, η επιβολή τελών και η αβεβαιότητα γύρω από τους κανόνες διέλευσης δημιουργούν ένα νέο επίπεδο ρίσκου, τόσο επιχειρησιακού όσο και οικονομικού.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, σε μακροοικονομικό επίπεδο, το «ψηφιακό διόδιο» ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς αυξάνει το κόστος μεταφοράς σε μια ήδη ευάλωτη αγορά. Επιπλέον, ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων ως εργαλείου παράκαμψης κυρώσεων, κάτι που θα μπορούσε να έχει συνέπειες για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το Ορμούζ, που αποτελεί τον πιο κρίσιμο ενεργειακό «λαιμό μπουκαλιού» του πλανήτη, μετατρέπεται έτσι όχι μόνο σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και σε εργαστήριο νέων μορφών οικονομικής ισχύος. Και όσο η ισορροπία παραμένει εύθραυστη, κάθε τέτοια κίνηση αποκτά βαρύνουσα σημασία για την παγκόσμια οικονομία.