Σε φάση επιτάχυνσης εισέρχεται το ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος μιλώντας τη Μεγάλη Τρίτη στο 7ο Power & Gas Forum. Ο Στεφάτος αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας αλλά και ενισχυμένου διεθνούς ενδιαφέροντος για την Ανατολική Μεσόγειο και σημείωσε ότι το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε τόσο στις πρόσφατες διεθνείς επαφές που έγιναν στο CERAWeek στο Χιούστον όσο και στο EGYPES στο Κάιρο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συστηματική προσπάθεια ωρίμασης νέων περιοχών ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές για επενδυτές για έρευνες, ενώ αποκάλυψε πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συναντήσεις με εξειδικευμένες εταιρείες, ενώ στο επίκεντρο έχουν τεθεί η προετοιμασία και αξιολόγηση περιοχών. Μάλιστα τόνισε ότι η κατεύθυνση αυτή συνδέεται άμεσα με το αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφεται για την Ελλάδα, μετά και την παρουσία κορυφαίων διεθνών παικτών. Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης και περιοχών όπου στο παρελθόν δεν προχώρησαν έρευνες.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, πέρα από τους μεγάλους διεθνείς ομίλους, και πως η επόμενη φάση ανάπτυξης δημιουργεί περιθώριο συμμετοχής και για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Οι γεωτρήσεις

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην επικείμενη επανεκκίνηση των διερευνητικών γεωτρήσεων στη χώρα ύστερα από 40 χρόνια. Σημείωσε ότι η νέα γεώτρηση στο Ιόνιο θα πραγματοποιηθεί σε βαθιά νερά και σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις και χρονικό ορόσημο που τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Επίσης, σύμφωνα με τον Στεφάτο, στόχος είναι η έναρξη σεισμικών ερευνών εντός του 2026 στις νέες παραχωρήσεις, με τον ίδιο να σημειώνει πως προϋπόθεση είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης καθώς και η ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών. Οι έρευνες θα περιλαμβάνουν δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα σε περιοχές η όπως η Νότια Πελοπόννησος και νότια της Κρήτης, καθώς και τρισδιάστατες καταγραφές σε επιλεγμένα blocks, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων για γεωτρήσεις.