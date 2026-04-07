Η Ορθοδοξία ετοιμάζεται για τη δική της Ανάσταση και την τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Ωστόσο η εικόνα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ δεν θυμίζει με τίποτα άλλες εποχές κατά τις οποίες τα καλντερίμια της έσφυζαν από ζωή λόγω των προσκυνητών που την πλημμύριζαν κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες.

Τα ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν μετατρέψει το λίκνο αυτό των μονοθεϊστικών θρησκειών σε πόλη-φάντασμα. Περπατώντας κανείς συναντά λίγους μόνιμους κατοίκους, δημοσιογράφους και στελέχη των Αρχών Ασφαλείας. Ειδικά για τους μαγαζάτορες η κατάσταση είναι απελπιστική. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται εδώ και πολλές ημέρες με αποτέλεσμα να κυνηγάνε τους πελάτες με απόγνωση. Σχεδόν σε παρακαλούν να μπεις στο μαγαζί τους και να πάρεις κάτι, οτιδήποτε…

Ο ήχος των καμπαναριών από τη μία και των ιμάμηδων που καλούν τους πιστούς μουσουλμάνους να προσευχηθούν με το γνωστό «Αλλάχ ου άκμπαρ», αν και γεμίζουν τον αέρα, δεν είναι αρκετά για να γεμίσουν με ζωή τα πανάρχαια αυτά σοκάκια της παλιάς Ιερουσαλήμ. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές, μας λένε ισραηλινοί συνάδελφοι σε πηγαδάκια που στήνονται έξω από την πύλη του προαυλίου του Ναού της Αναστάσεως, καθώς το ενδιαφέρον είναι πολύπλευρο εκτός από διεθνές. Παντού αντικρίζεις λουκέτα και ερμητικά κλειστές πόρτες καταστημάτων που άλλοτε υποδέχονταν τους προσκυνητές αυτές τις ημέρες.

Είναι γεγονός πως οι ισραηλινές Αρχές έχουν επιβάλει δραματικούς περιορισμούς, επικαλούμενες την έλλειψη καταφυγίων αλλά και την ουσιαστική αδυναμία ασθενοφόρων αν συμβεί κάτι να μπουν εντός της Παλιάς Πόλης, με τον κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων να είναι παραπάνω από υπαρκτός. Σε αυτό το πλαίσιο η αστυνομία έχει εγκαταστήσει πολυάριθμα οδοφράγματα σε όλες τις πύλες της Παλιάς Πόλης, επιτρέποντας την είσοδο μόνο σε όσους έχουν ειδικές ψηφιακές άδειες ή διαμένουν μόνιμα στην περιοχή.

Η «Οδός του Μαρτυρίου» και οι γύρω δρόμοι περιγράφονται ως απόκοσμα σιωπηλοί. Οι πιστοί αναγκάζονται να παρακολουθούν τις λειτουργίες μέσω live streaming, καθώς η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο είναι πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο δεν λείπουν και μεμονωμένες περιπτώσεις πιστών που δοκιμάζουν να πάνε μέχρι τα ιερά σημεία. Συναντήσαμε τη Νάγια από τη Ρωσία που κρατώντας βάγια στα χέρια προσπάθησε την Κυριακή των Βαΐων να πλησιάσει τον ναό του Παναγίου Τάφου. Στο κιγκλίδωμα οι ισραηλινοί αστυνομικοί της εξήγησαν ότι δεν μπορεί να μπει για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τόσο η τελετή αφής του Αγίου Φωτός όσο και οι λειτουργίες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα τελεστούν χωρίς την παρουσία πιστών και με πολύ λίγους κληρικούς. Η τελετή αφής συγκεκριμένα θα γίνει με την παρουσία 15 αγιοταφιτών, 10 εκπροσώπων της Εκκλησίας της Αρμενίας και 5 κοπτών.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες, όπως ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’, έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία, μήπως παραβιαστεί το Status Quo των Αγίων Τόπων και η ελευθερία της λατρείας.

Η φετινή χρονιά ήδη χαρακτηρίζεται από τις τοπικές Αρχές ως «συμβολική» όσον αφορά τις τελετές, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής να τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα έναντι των παραδοσιακών εορτασμών, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως και το Δυτικό Τείχος, το ιερό σημείο δηλαδή για τους Ισραηλινούς, παραμένει κλειστό για τους πιστούς για τους ίδιους λόγους, όπως και ο Πανάγιος Τάφος και το Τέμενος του Αλ Ακσά από τον Φεβρουάριο.