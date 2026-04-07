Το χθεσινό διάγγελμα Μητσοτάκη ήταν μια προσπάθεια να ξεμπλέξει η κυβέρνηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμενόμενη κι επιβεβλημένη.

Να δούμε τη συνέχεια.

Και τι θα γίνει με τους «ευρωπαίους εισαγγελείς». Που δεν είναι καν «Ευρωπαίοι» αλλά Ελληνάρες του τρέχοντος είδους. Και οι οποίοι (-ες) έχουν ξανακάνει τα ίδια με προηγούμενες υποθέσεις που τώρα κοιμούνται στο νεκροταφείο των δασύτριχων αποκαλύψεων.

Αυτό όμως που εντυπωσιάζει είναι ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης. Η δεύτερη φορά μετά τα Τέμπη.

Με τα Τέμπη, το νερό μπήκε στο αυλάκι παρά τα θλιβερά παρατράγουδα των διαδίκων. Ή μάλλον χάρη και σε αυτά.

Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πράγμα είναι πιο σύνθετο, αν και λιγότερο τραγικό. Αφορά ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων και ρουσφετιών όπου όλα δεν είναι το ίδιο επιλήψιμα.

Οι δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή (που ο Θεός να τις κάνει δικογραφίες, ουσιαστικά απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων είναι…) αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν.

Αλλά η κυβέρνηση γιατί αιφνιδιάστηκε;

Είναι δυνατόν εδώ και έξι χρόνια να κυκλοφορεί στη χώρα μια ομάδα εισαγγελέων, να παρακολουθεί πολιτικούς και τηλέφωνα, να δίνει εντολές για άρση του απορρήτου σε υπηρεσίες, να συντάσσει (υποτίθεται) «δικογραφίες» και κανείς να μην έχει πάρει χαμπάρι;

Δεν ξέρω αν αυτό επιτάσσει το «επιτελικό κράτος» αλλά αν είναι έτσι μάλλον θα προτιμήσω το παλαιότερο κράτος που τουλάχιστον ψυλλιαζόταν τι συμβαίνει.

Από εκεί και πέρα, τα αυτονόητα έπονται.

Κάποιοι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση; Προφανώς. Πάντα κάποιοι θέλουν να ρίξουν τις κυβερνήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Λέγεται «πολιτική» – μεταξύ άλλων…

Κάποιοι χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να αποδυναμώσουν εκείνους που ασκούν την εξουσία; Σιγά την ανακάλυψη. Αυτή είναι η δουλειά τους.

Κάποιοι έχουν αντίθετα συμφέροντα ή διαφορετικές επιδιώξεις από τις κρατούσες; Καλώς τα παιδιά. Η δημοκρατία ανέχεται όλες τις αντιθέσεις κι ελέγχει μόνο τις μεθόδους που μετέρχονται για να εκφραστούν.

Ολα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού κι έχουν μόνο έναν αποδέκτη. Την κυβέρνηση. Η οποία δεν δικαιολογείται να αιφνιδιάζεται από κανέναν εισαγγελέα, πραγματικό ή αυτοσχέδιο.

Και γι’ αυτό είναι κρίσιμο να δούμε το σχέδιο που επεξεργάστηκε για μια κατάσταση που καταφανώς της έχει ξεφύγει.

Φυσικά δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να τσακωθεί με όλους τους δικούς του. Ούτε τους βουλευτές θα καταργήσουμε, ούτε τους υπουργούς. Δεν χρειάζονται υπερβολές στις ήδη υπάρχουσες.

Αλλά αν πάρει μερικά κεφάλια, δεν θα λείψουν σε κανένα.

Κυρίως όσα κεφάλια δεν είχαν πάρει τίποτα χαμπάρι κι άφησαν να τους πιάσουν στον ύπνο πεντέξι εισαγγελείς που δεν είναι καν «Ευρωπαίοι».