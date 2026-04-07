Η ΑΕΚ έκανε αυτό που δεν είχε κάνει φέτος. Κέρδισε τον έναν εκ των άλλων δύο διεκδικητών του τίτλου και όπως έγραψα και χθες έκανε «δήλωση τίτλου» μέσα στο Φάληρο.

Εννοείται πως συμφωνώ με τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν άλλα πέντε παιχνίδια, «παίζονται» 15 βαθμοί και το +5 στο οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ από το βράδυ της Κυριακής δεν της χαρίζει το πρωτάθλημα, αλλά την καθιστά φαβορί.

Διότι πλέον είναι στο χέρι της να μην αφήσει το τρόπαιο να της ξεφύγει. Ο Σέρβος δεν είναι χαζός για να παρασυρθεί από δημοσιογραφικά κλισέ και από την παράνοια των social media.

Ξέρει ότι ένα κακό παιχνίδι μπορεί να βάλει τους άλλους διεκδικητές μέσα στο κόλπο του τίτλου. Γνωρίζει πως το επόμενο ματς της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα θα γίνει λίγες μέρες μετά τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και θα υπάρχει καταπόνηση.

Κρατάει πανέξυπνα χαμηλά την μπάλα γιατί από εδώ και στο εξής, η ΑΕΚ θα κουβαλάει σε κάθε ένα από τα επόμενα ντέρμπι των play offs την ταμπέλα του φαβορί.

Εγραφα τις προηγούμενες μέρες πως για να έχει τύχη η ΑΕΚ στο Φάληρο θα πρέπει να σκοράρει. Ενα γκολ στη μοναδική τελική στην εστία που είχαν οι Κιτρινόμαυροι στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» αποδείχθηκε υπεραρκετό.

Η διαχείριση μετά το γκολ ήταν απλή μεν, έχοντας δει κάποιος πως παίζει ο Ολυμπιακός, υποδειγματική και απόλυτη δε. Η ΑΕΚ δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να επιτρέψει σε εξτρέμ και μπακ του Ολυμπιακού να σεντράρουν με άνεση από τα πλάγια, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έδιναν τη δυνατότητα στους γηπεδούχους και στους Ελ Κααμπί και Ταρέμι να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Στρακόσα.

Εδωσε την μπάλα στον Ολυμπιακό που «σιχαίνεται» αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά έκλεισε κάθε διάδρομο προς τα άκρα με ντουμπλαρίσματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως Ζέλσον, Ροντινέι, Ποντένσε και Μπρούνο δεν έκαναν σέντρες από το τελευταίο τρίτο. Η ΑΕΚ έφερε ακόμα πιο κοντά τις γραμμές της και απλά επέτρεπε στον Τζολάκη να παίζει μπακότερμα και να κάνει ανούσια γεμίσματα. Και κάπως έτσι η σεμνή τελετή τελείωσε…