Ας παραβλέπουμε το προσωπικό ζήτημα, τις σκέψεις του Ραζβάν Λουτσέσκου και τον πατέρα του, τον Μιρτσέα. Το μάτι να πέσει κατευθείαν στα αγωνιστικά. Και να εστιάσει στο τι έγινε το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα αλλά κυρίως στο «πώς και γιατί» αυτό συνέβη.

Αρχικά, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Με εκπλήξεις από τον Λουτσέσκου. Το συνηθίζει. Κάνει rotation ο ρουμάνος προπονητής και άλλωστε με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το ρόστερ και παίρνει αρκετές λύσεις από τους περισσότερους.

Ναι, είχε να αντιμετωπίσει την απουσία του κομβικού Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αλλά βασικός ο Γερεμέγεφ; Μπροστά από Γιακουμάκη και Μύθου;

Αν το καλοσκεφθείς, ο σουηδός κεντρικός επιθετικός με τα πλούσια σωματικά προσόντα, ήταν τρίτος στην ιεραρχία κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναθηναϊκό.

Αρα, ο Λουτσέσκου πόνταρε σε αυτόν που το Τριφύλλι άφησε να αποχωρήσει πριν από μερικούς μήνες. Ο δε Ράφα Μπενίτεθ κάνει… μπετόν την αμυντική διάταξη με τους τρεις στόπερ: τον Ερνάντεθ, τον Ινγκασον και τον Γεντβάι.

O ισπανός κόουτς είναι σαφές ότι πασχίζει ώστε να έχει ασφάλεια στα μετόπισθεν και βέβαια δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα η προσέγγιση πως στα play offs ακόμη και ο ένας κερδισμένος βαθμός θα είναι οξυγόνο για τον Μπενίτεθ.

Θέλει να στεριώσει στον πάγκο των Πράσινων, λες και ζει για το (προσωπικό) αποτέλεσμα πάνω από το τι θα βγει για τον Παναθηναϊκό, μολονότι ένας τόσο ακριβοπληρωμένος τεχνικός δεν θα έπρεπε να λειτουργεί υπό το καθεστώς ανασφάλειας.

Το σίγουρο είναι ένα: ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε γκολ, όσα τρικ κι αν σκαρφίστηκε στο ματς ο Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟ είχε τις δικές του στιγμές και φλέρταρε έντονα με ένα γκολ που ίσως να έδινε διαφορετικό χρώμα στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αρκετή ώρα μετά το φινάλε του ντέρμπι της Τούμπας και μάλλον ενώ είχε ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο Νέο Φάληρο και τι προέκυψε εκεί, βγήκε δυσαρέσκεια για τον Λανουά και την ΕΠΟ.

Για να ειπωθεί με ακρίβεια τι είχαμε, προέκυψε «άδειασμα» στον Μάκη Γκαγκάτση, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής της ελληνικής ομοσπονδίας.

Το αποκαλείς αυτό και δυνατή έκπληξη, γιατί ο κ. Γκαγκάτσης δεν κρύβει τα αισθήματά του για τον Δικέφαλο και επιπρόσθετα εργάστηκε επί σειρά ετών στον ΠΑΟΚ. ‘Η μήπως όχι;

Κάποιες στιγμές, ειδικά αν ψάχνεις αλλά δεν βρίσκεις σοβαρά λάθη του (ρέφερι) Ντάμιαν Σιλβεστρζάκ, αναρωτιέσαι αν ορισμένοι αναζητούν άλλοθι…