Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε με τον επιθυμητό τρόπο στα playoffs της Super League, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», έφερε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο -5 από την κορυφή, κάνοντας την υπόθεση του πρωταθλήματος πιο δύσκολη.

Παρόλα αυτά, στην «ασπρόμαυρη» πλευρά δεν υπάρχει διάθεση για παραίτηση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας, τονίζοντας πως απομένουν ακόμη πέντε «τελικοί» που θα κρίνουν τα πάντα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τίποτα δεν μπορεί να μας απογοητεύσει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον στόχο από τα μάτια μας. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς.

Έχουμε μπροστά μας πέντε συν έναν τελικούς. Μάχες που πρέπει και μπορούμε να δώσουμε.

Αυτή η ομάδα μας έχει μάθει να μην τα παρατά. Έχουμε αποδείξει ότι βρίσκουμε τον τρόπο να επιστρέφουμε, ακόμη κι όταν πολλοί σπεύδουν να μας ξεγράψουν. Και είμαστε σίγουροι πως θα το κάνουμε ξανά.

Τώρα είναι η στιγμή να μείνουμε όλοι ένα. Πιο κοντά από ποτέ. Με πίστη, με πάθος, με καρδιά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.Οι μάχες για τους μεγάλους στόχους είναι μπροστά μας».