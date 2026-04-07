Η πρεμιέρα των πλέι οφ δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε ο ΠΑΟΚ, με το 0-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα να αφήνει έντονο προβληματισμό και να τον φέρνει ήδη στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Παρά το γεγονός ότι οι Ασπρόμαυροι είχαν τον έλεγχο της κατοχής, η συνολική τους εικόνα έδειξε σημάδια κόπωσης, τόσο σε πνευματικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διατήρησε τον ρυθμό της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 471 πάσες έναντι 381 του αντιπάλου, ωστόσο η υπεροχή αυτή δεν είχε ουσιαστικό αντίκρισμα.

Η ανάπτυξη χαρακτηρίστηκε από αργό τέμπο και έλλειψη φαντασίας, στοιχείο που επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να οργανωθεί αποτελεσματικά στην άμυνα και να «μπλοκάρει» τις δημιουργικές προσπάθειες των γηπεδούχων. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν το πρόβλημα στην τελική προσπάθεια.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το ντέρμπι με μόλις μία τελική εντός εστίας, αριθμός που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός τόσο κρίσιμου αγώνα. Παρότι ο δείκτης προσδοκώμενων γκολ (xG) ήταν ελαφρώς υπέρ του (0.55 έναντι 0.33), η αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι λίγες καλές στιγμές που δημιούργησε η ομάδα δεν αξιοποιήθηκαν, γεγονός που αποτυπώνει την έλλειψη καθαρών αποφάσεων στην τελική ενέργεια.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, αν και είχε λιγότερη ώρα την μπάλα, παρουσιάστηκε πιο απειλητικός στις αντεπιθέσεις.

Με περισσότερες τελικές προσπάθειες (9 έναντι 7) και διπλάσιες εντός στόχου (2 έναντι 1), κατάφερε να βάλει σε δοκιμασία την άμυνα του ΠΑΟΚ και να αναγκάσει τον τερματοφύλακά του σε κρίσιμες επεμβάσεις.

Συνολικά, ο Δικέφαλος εγκλωβίστηκε σε ένα παιχνίδι κατοχής χωρίς ουσία, αδυνατώντας να βρει τους διαδρόμους για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του αντιπάλου.

Το παράδοξο των πολλών πασών σε συνδυασμό με τη φτωχή επιθετική παραγωγή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση αγωνιστική βελτίωση. Με τη διαφορά από την ΑΕΚ να έχει ήδη ανοίξει, ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει άμεσα λύσεις στο σκοράρισμα, προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά τίτλου.