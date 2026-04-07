Δεν είναι πολλά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ζωής της Ελλάδας, που κατά καιρούς αναστατώνουν τη χώρα, εξάπτουν τα πνεύματα στις δημόσιες συζητήσεις και, κάποιες φορές, υπαγορεύουν πολιτικές αλλαγές. Δύο είναι τα κυρίαρχα. Είναι η θεοποίηση του λαού και η παραγωγή σκανδάλων – ή, έστω, λόγων περί σκανδάλων.

Ούτε είναι τυχαίο ότι, τα τελευταία χρόνια, παίζει σημαντικό ρόλο η δήλωση των εκπροσώπων του λαϊκισμού ότι έχουν «καθαρά χέρια». Ούτε ότι οι πολιτικές ηγεσίες, αντί να πολιτικοποιούν ακόμα και κάθε υπόνοια διαφθοράς, την ηθικοποιούν – επινοώντας την απομάκρυνση όσων το όνομα ακούγεται, ακόμα και χωρίς να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Από την Εύα Καϊλή μέχρι τους σημερινούς βουλευτές που κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι η απομάκρυνση από τα κόμματα ή από τις κυβερνήσεις όσων το όνομα εμπλέκεται.

Το δίπολο «λαός» και «σκάνδαλα» καθορίζουν την πολιτική ζωή, οδηγούν στον πολιτικό φανατισμό και αποπροσανατολίζουν από το βασικό: από την ανάγκη διακυβέρνησης, από την ανάγκη η πολιτική ζωή της χώρας, ακόμα και σε μια δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, να θέτει στόχους και να τους επιτυγχάνει. Η πολιτική ζωή της χώρας, δηλαδή, απομακρύνεται από τα προβλήματα και προσκολλάται στα σκάνδαλα. Καιγόμαστε; Προέχει να τιμωρηθεί ο πυροσβέστης. Πνιγόμαστε; Ας απολογηθεί πρώτα ο ναυαγοσώστης.

Θα αναρωτηθεί κανείς: αν υπάρχουν πολιτικά σκάνδαλα, δεν πρέπει να τιμωρηθούν; Προφανώς. Αλλά θα περίμενε κανείς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είχαν προετοιμαστεί ανάλογα – και τα σκάνδαλα να εξουδετερώσουν και τη συνέχεια του κράτους να εγγυηθούν. Ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Αντ’ αυτού, τα κόμματα αρπάζονται από φανταστικά ή πραγματικά σκάνδαλα ή από τον λόγο γι’ αυτά (σήμερα το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ) ελπίζοντας ότι θα εκτοπίσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη – ενώ η πρότασή τους για την επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα των δημοσκοπήσεων, το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει στο συνέδριό του μια συνταγή ακυβερνησίας, ουσιαστικά την πολιτική αβεβαιότητα – και θεωρεί ότι η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που μπορεί να αποτελέσει λόγο πολιτικής παραλυσίας, είναι η βάση των πολιτικών του παρεμβάσεων. Και αύριο; Τι θα γίνει αύριο; Ποιος νοιάζεται;

Η πολιτική ζωή στην Ελλάδα, δηλαδή, είναι υπόθεση όχι ολοκληρωμένων πολιτικών κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών με την πρότασή τους και το πρόγραμμά τους αλλά μιας γενικευμένης αντιεξουσιαστικής αντίληψης. Ολοι θέλουν να τιμωρήσουν κάποιον και, πατώντας στην πλάτη του τιμωρημένου, να ανέλθουν στην εξουσία. Η πολιτική, δηλαδή, στην Ελλάδα είναι υπόθεση ενός αντεξουσιαστικού ριζοσπαστισμού, που στοχεύει μόνο τις εκλογές και την επόμενη μέρα – η οποία επιδιώκουν να εμπεριέχει τους σημερινούς «αντεξουσιαστές» που ζητούν την εξουσία. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα και τι θα περιμένει η χώρα απ’ αυτούς αυτή τη στιγμή ουδείς μπορεί έστω να το περιγράψει.

Αυτή η μόδα τύπου «είμαι απέξω και άρα είμαι καθαρός» δεν είναι παρά μια βολική υπεκφυγή. Και τελικά, ακόμα κι όταν ορίζει αυτοπροσδιοριζόμενα ως προοδευτικά πολιτικά σχήματα, δεν παύει να είναι η πιο σύγχρονη μορφή ατομικισμού. Που μετατρέπει τα πραγματικά ζητήματα σε μικρούς, συναισθηματικούς «εμφυλίους». Με ένταση, αλλά χωρίς ουσία. Γιατί η ουσία θα απαιτούσε να πάρεις θέση μέσα στην πραγματικότητα, όχι απέξω.

Η διαπίστωση αυτή εξηγεί και τη συνεχή δημοσκοπική πρωτιά της ΝΔ του Μητσοτάκη. Παρ’ όσα συμβαίνουν, παραμένει η μόνη συνεκτική ομάδα που αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Κι υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι που προσδοκούν ακριβώς αυτό.

Χρυσή καρδιά

Ο,τι συμβαίνει στο πολιτικό προσκήνιο έχει κι άλλες φορές συμβεί. Η Ελλάδα ζει στην παράδοση του εθνικού διχασμού και του εμφυλίου. Αν υπήρχε μνήμη της ελληνικής γραμματείας, απ’ όσους παρ’ όλα αυτά υποστηρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι η περιούσια γλώσσα του πλανήτη, θα ήταν εύκολη η ανάσυρση μέσα από τη λογοτεχνία των αντιστοιχιών με όσα συμβαίνουν σήμερα γύρω μας. Από τον Ροΐδη μέχρι τον Σουρή, κι από τον Βουτυρά ως τον Καραγάτση, πολλά από τα σημερινά προβλήματα κρύβονται στις σελίδες τους. Και φυσικά, μεταξύ άλλων, η λατρεία του λαού – στην ποδιά του οποίου σφάζονται παλικάρια. Σε έναν απ’ αυτούς τους λογοτέχνες, τον Δημοσθένη Βουτυρά (1872-1958). Παρότι στα διηγήματά του ασχολήθηκε με τις λαϊκές τάξεις, σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον πουν και «Γκόρκι της Ελλάδας», ο Βουτυράς καταφέρνει σε ένα άρθρο του, εκατό χρόνια πριν, να συμπυκνώσει σε μια πρόταση το πρόβλημα της Ελλάδας: τη θεοποίηση του λαού.

«Ο Ελληνικός Λαός είναι ένα κακομαθημένο παιδί με χρυσή καρδιά», έγραψε ο Δημοσθένης Βουτυράς στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στις 6/12/1926. Κι άντε να τα βγάλεις πέρα με τα παιδιά που έχουνε χρυσή καρδιά.