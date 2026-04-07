Ενα χορταστικό «αντίο» – έστω και προσωρινό – στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού επιφυλάσσει το Φεστιβάλ Αθηνών και για 18 βράδια του Ιουνίου θα προσφέρει πρώτης τάξεως αφορμές στους φίλους της μουσικής, του θεάτρου και των σύνθετων θεαμάτων, ώστε να αποχαιρετήσουν το ρωμαϊκό μνημείο που κάποτε αποτελούσε πυρηνικό χώρο του 71 ετών θεσμού, εν είδει «Εορτών Αποχαιρετισμού», όπως τις χαρακτηρίζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Με το ντεμπούτο στην Ελλάδα του ισλανδού πιανίστα Βίκινγκουρ Ολαφσον θα ξεκινήσει το φετινό και τελευταίο πρόγραμμα που θα φιλοξενηθεί στο ωδείο του 2ου αι. μ.Χ. καθώς εντός του Ιουλίου αναμένεται να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσουν οι εργασίες αναστήλωσης του καταπονημένου μνημείου, οι οποίες και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια. Με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα Μπετόβεν, Μπαχ και Σούμπερτ υπό τον τίτλο «Opus 109» (όπως τιτλοφορείται και η πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά) ο εκ των σπουδαιότερων πιανιστών της εποχής μας θα συναντηθεί με το ελληνικό κοινό που θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει τη νεωτερική ματιά του στην ερμηνεία παλαιότερων έργων (3 Ιουνίου).

«Blade Runner»

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος, η βραδιά της 4ης Ιουνίου θα «ντυθεί» με τις εμβληματικές μελωδίες του Vangelis που συνέθεσε για τη δυστοπική μελλοντολογική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «Blade Runner». Αν και ο θρύλος λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ μια οριστική εκδοχή της ταινίας αλλά επτά διαφορετικές ενσαρκώσεις της, στη μνημειακών διαστάσεων υψηλής ευκρίνειας οθόνη που θα τοποθετηθεί στο Ηρώδειο θα προβληθεί η τελική εκδοχή, ενώ τη μουσική θα εκτελέσει ζωντανά το ενδεκαμελές The Avex Ensemble σε συγχρονισμό με την ταινία.

Ασυνεπής – όπως παραδέχεται ο ίδιος – αποδεικνύεται ο Σταύρος Ξαρχάκος. Κι ενώ υποσχέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο από την ορχήστρα του Ηρωδείου ότι θα ξανασυναντηθεί με το κοινό του σε τρία χρόνια, τελικά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Φεστιβάλ και για δύο βραδιές, 5 και 6 Ιουνίου, θα τραγουδήσει, θα σχολιάσει – μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου –, θα θυμηθεί, θα διευθύνει, θα ενώσει γενιές μέσα από τη μουσική του και τα διαχρονικά τραγούδια του που θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Ηρώ Σαΐα, συνοδευόμενοι από 10μελή ορχήστρα και παιδιά από τη σχολή της Σύρου, Εν Χορδαίς και Οργάνοις. Στη μουσική της Ηπείρου είναι αφιερωμένη η 9η Ιουνίου, σε μια μουσική παράσταση στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά που θα ερμηνεύσει το 20μελές Επίλεκτο Ηπειρώτικο Ensemble υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα και υποψηφίου για βραβείο Grammy Βασίλη Κώστα. Καλεσμένοι θα είναι οι Κώστας Τζίμας και Αντώνης Κυρίτσης (τραγούδι) και Πέτρος Χαλκιάς (κλαρίνο).

Χατζιδάκις x 2

Σε δύο μεγάλες παρτιτούρες του Μάνου Χατζιδάκι – «Το χαμόγελο της Τζοκόντας» και «Βρώμικα παλικάρια» – επιστρέφει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της, Λουκά Καρυτινού, στο πρώτο μέρος του αφιερώματος στον σπουδαίο συνθέτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του. Σολίστ στην κιθάρα στη βραδιά της 10ης Ιουνίου θα είναι ο Γιώργος Τοσικιάν.

Το δεύτερο μέρος, που όπως και το πρώτο εστιάζει στις αμερικανικές ημέρες του συνθέτη, θα ακολουθήσει στις 17 Ιουνίου με τους Raining Pleasure και τον πιανίστα Γιώργο – Εμμανουήλ Λαζαρίδη. Σε εκδοχή πολυφωνικής οπερέτας θα ανεβάσει την αριστοφανική «Λυσιστράτη» ο Σταμάτης Κραουνάκης έχοντας συνεργαστεί για το λιμπρέτο με τους Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργο Χατζιδάκι και Λάκη Λαζόπουλο. Στον ρόλο της Λυσιστράτης η Λένα Ουζουνίδου, της θεάς Αθηνάς η Δήμητρα Γαλάνη, της Λαμπιτούς η Αργυρώ Καπαρού, της κορυφαίας η Πένυ Ξενάκη και του βέρου Αθηναίου ο Κώστας Βενετσάνος μεταξύ πολλών άλλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι την παράσταση θα ντύσει ένας από τους κορυφαίους σκηνογράφους – ενδυματολόγους της όπερας διεθνώς, ο takis (12-13 Ioυνίου).

Τα έργα του συνθέτη που έχουν παρουσιαστεί περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου στο πρώτο τέταρτο του αιώνα, του Εσθονού Αρβο Περτ, θα ερμηνεύσουν στις 15 Ιουνίου η Φιλαρμονική Χορωδία Δωματίου της Εσθονίας και η Ορχήστρα Δωματίου του Ταλίν υπό τον Τόνου Καλγιούστε. Ερμηνεύει η Μαρία Λίστρα.

«Ενα συνεργείο κατεδαφίσεων των μουσικών συμβάσεων μεταμφιεσμένο σε συγκρότημα θα καταλάβει τη σκηνή του Ηρωδείου στις 18 Ιουνίου, μετατρέποντάς το σε μια εξαίσια βιομηχανική παιδική χαρά». Με αυτά τα λόγια περιγράφει το Φεστιβάλ τη συναυλία των πειραματικών Αϊνστίρτσεντε Νόιμπαουτεν (Καταρρέοντα Νεόχτιστα) που παράγουν μουσική με μεταλλικούς και πλαστικούς σωλήνες, αεροπίστολα, λαμαρίνες, ακόμη και τον κινητήρα ενός τζετ.

Πλάτωνος – Φαραντούρη

Ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών η Λένα Πλάτωνος δημιουργεί το έργο «Μοίρες» που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 19 Ιουνίου και θα ερμηνεύσει ο διεθνής σολίστ του φλάουτου Στάθης Καραπάνος. Τα κείμενα αφηγείται η Μαρία Φαραντούρη. Η πολυβραβευμένη σουηδή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, μοντέλο και ηθοποιός Λίκε Λι στις 22 Ιουνίου θα συναντηθεί για πρώτη φορά με το ελληνικό κοινό της σε μουσικές στιγμές που την καθιέρωσαν, όπως το «Ι follow rivers» και το «I never learn», ενώ την προηγουμένη θα εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με την καθιερωμένη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής της ΕΡΤ.

Την «Εκάβη» του Ευριπίδη στη σκιά της πλατωνικής «Πολιτείας» προσεγγίζει ο ακαδημαϊκός και σκηνοθέτης Στάθης Λιβαθινός σε μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί για δύο βραδιές (25 και 26 Ιουνίου) στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας. Τη σύνθεση των κειμένων που σμίγουν την τραγωδία με τη φιλοσοφία έχουν κάνει ο σκηνοθέτης με την Ελσα Ανδριανού, η οποία έχει και την ευθύνη για τις μεταφράσεις. Το μεγαλύτερο συνθετικό επίτευγμα του Γκούσταβ Μάλερ, την Ογδοη Συμφωνία του, θα ερμηνεύσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 29 Ιουνίου υπό τον διεθνούς φήμης πολωνό αρχιμουσικό Μιχάλ Νεστερόβιτς.

Ο οριστικός αποχαιρετισμός στο Ηρώδειο θα γίνει στις 30 Ιουνίου με μια εκδήλωση που θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η προπώληση έχει ξεκινήσει, ενώ στο τέλος Απριλίου αναμένεται η ανακοίνωση και του υπόλοιπου προγράμματος του Φεστιβάλ.