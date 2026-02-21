Με πιο «καθαρό» πρόσωπο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά θα επιστρέψει το Ωδείο Ηρώδου Αττικού όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασής του, οι οποίες και αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι και θα έχουν διάρκεια τρία χρόνια.

Εξωτερικά απομακρύνονται όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην πλατεία μπροστά από το ρωμαϊκό μνημείο – εκδοτήρια, πωλητήριο, μπαρ –, επεκτείνεται ο χώρος με έναν εξώστη που θα έχει μήκος 30 μ. και θα λειτουργεί ως καθιστικό, κάτω από τον οποίο θα μεταφερθούν οι χώροι εξυπηρέτησης κοινού.

Eνα γυάλινο αλλά μη διάφανο πέτασμα θα διαχωρίζει τη σκηνική αίθουσα από την πλατεία μπροστά από το ωδείο, ενώ για πρώτη φορά θα αναδειχθούν και θα είναι επισκέψιμα τα ψηφιδωτά που έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους (τα οποία σήμερα δεν είναι όρατα) κατά την περίοδο που δεν χρησιμοποιείται το μνημείο από το Ελληνικό Φεστιβάλ (Μάιος – Οκτώβριος), όπως και ένα επιπλέον ψηφιδωτό που έχει βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πρόσοψης του Ηρωδείου.

Μεταξύ άλλων στο εσωτερικό θα αναδειχθεί το προσκήνιο, θα καταργηθούν οι μεταλλικοί πυλώνες φωτισμού στην κορυφή του μνημείου, θα αποκατασταθούν πέντε σειρές εδωλίων στα δύο άνω άκρα, ενώ ειδική μελέτη μετρά τι «ακούει» το ωδείο και ποια είναι τα όρια αντοχής του.

Μετά το πέρας των εργασιών το μνημείο θα είναι επισκέψιμο, κάτι που σήμερα δεν ισχύει αφού μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος μόνο στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης.