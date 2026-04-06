Ο Παναθηναϊκός έφυγε με την ισοπαλία από την Τούμπα, καταφέρνοντας για πρώτη φορά φέτος – στην τρίτη του επίσκεψη στο συγκεκριμένο γήπεδο – και να μη δεχτεί γκολ και να μη φύγει ηττημένος.

Είχαν προηγηθεί δύο ήττες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, πλην όμως στο χθεσινό παιχνίδι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κυρίως αμυντικά έδειξε σαφώς πιο διαβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες επισκέψεις της στη Θεσσαλονίκη. Πλην όμως μεσοεπιθετικά έβγαλε αρκετά προβλήματα και δεν μπόρεσε να απειλήσει με εξαίρεση δύο περιπτώσεις με τον Γεντβάι και τον Ζαρουρί.

Ο Ισπανός προπονητής μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε λόγο για ένα δίκαιο αποτέλεσμα βάσει εικόνας του αγώνα, αλλά πριν μιλήσει για το παιχνίδι αναφέρθηκε στον Ραζβάν Λουτσέσκου, λόγω του προβλήματος υγείας που περνάει ο πατέρας του.

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του», ανέφερε ο Μπενίτεθ, που μίλησε στη συνέχεια για το ματς.

«Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε και για την αφοσίωση που είδε από τους ποδοσφαιριστές του. «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».

11 ματς αήττητος στη SL

Τρεις μήνες αήττητος στο πρωτάθλημα θα συμπληρώσει ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά το Πάσχα (19 Απριλίου απέναντι στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο). Οι Πράσινοι ηττήθηκαν για τελευταία φορά στις 18 Ιανουαρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε εκείνο το… εφιαλτικό βράδυ όπου ο Γιόβιτς με τέσσερα γκολ είχε διαμορφώσει το τελικό 4-0 για την Ένωση.

Έκτοτε, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει καταφέρει να παραμείνει αήττητη σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει, μετρώντας επτά νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι έχουν κερδίσει Κηφισιά, Ολυμπιακό, ΟΦΗ, Άρη, Λεβαδειακό και Αστέρα ΑΚΤΟΡ, ενώ ήρθαν ισόπαλοι με τον Ατρόμητο, την ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό.

Οι Πράσινοι θα έχουν λίγες μέρες ξεκούρασης μέσα στο Πάσχα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιμένει την επιστροφή του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να είναι έτοιμος ωστόσο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως και ο Πάλμερ-Μπράουν που χθες ήταν ανέτοιμος και δεν κατάφερε να αγωνιστεί απέναντι στον ΠΑΟΚ.